Samsung-smartphones meest populair in Nederland; aandeel iPhone stijgt

Onderzoeksbureau Telecompaper heeft onderzoek gedaan naar de smartphones die in omloop zijn in Nederland. Wat blijkt? Samsung is goed vertegenwoordigd.

Samsung populair in Nederland

In Nederland heeft het merendeel van de smartphonegebruikers een toestel van Samsung in bezit. Dit blijkt uit onderzoek van Telecompaper, over het eerste kwartaal van 2022.

43 procent van de smartphonebezitters in Nederland gaf aan dat ze een toestel van Samsung gebruiken. Dit komt neer op 5,6 miljoen Samsung-smartphones. Het gaat om smartphonebezitters in de leeftijd van 16 tot 80 jaar. In 36 procent van de gevallen bezit iemand een iPhone (wat neerkomt op 4,7 miljoen Nederlanders.

De Galaxy S22+ in onze Galaxy S22 Plus review

Opvallend is dat het sinds het eerste kwartaal 2018 het aandeel Samsung-smartphones in Nederland niet veranderd lijkt te zijn. Voor de iPhone is er wel een stijgende trend te zien, zij het langzaam. Het eerste kwartaal van 2018 kwam dit uit op 30 procent, nu dus 36 procent.

Interessant is dat van alle Nederlanders met een Samsung-toestel, 36 procent van de gebruikers een toestel uit de high-end Galaxy S-serie heeft. Daarbij doet het merk goede zaken met de A50-serie, zoals de Galaxy A52 en onlangs gepresenteerde Galaxy A53. Eén op de vijf Nederlanders heeft een Galaxy A5X-smartphone. In 15 procent van de gevallen gaat het om een recent toestel uit de S-serie, zoals de Galaxy S20, S21 en S22.

