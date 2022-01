Samsung ziet verkoop van foldables in Nederland flink stijgen

De verkopen van vouwbare smartphones in Nederland ligt veel hoger dan verwacht. Veel meer keer werden er in Nederland van dit soort toestellen verkocht, zo meldt Samsung. Dat merk bracht vorig jaar de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 uit.

Hogere verkopen van foldables

Langzaam maar zeker weet een groter wordende groep consumenten enthousiast te worden van vouwbare smartphones. Samsung heeft wat meer informatie gedeeld over de verkopen van vouwbare smartphones in Nederland. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn de verwachtingen hiervan ruimschoots overtroffen. Volgens experts ligt het aantal verkochte vouwbare telefoons in 2023 nog hoger; er wordt dan een vertienvoudiging van wat nu verkocht wordt verwacht.

Hoewel Samsung geen exacte cijfers deelt – dat doet Samsung nooit – deelt het wel enkele andere cijfers. Volgens Samsung zijn in 2021 5,6 keer meer opvouwbare smartphones verkocht dan in 2020. Dit zijn cijfers over Nederland specifiek. Van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 gingen wereldwijd 4x meer toestellen over de toonbank dan van alle foldables van Samsung in 2020 samen. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen vooral voor het stijlvolle design, de draagbaarheid en een innovatieve, nieuwe vorm overstappen naar een foldable toestel. In de komende jaren zullen meer modellen en merken een vouwbare smartphone uitbrengen. Op de CES heeft Samsung ook al meerdere concepten laten zien.