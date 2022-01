Samsung Galaxy Z Flip 3, Fold 3, Z Flip en Tab S7 krijgen Android 12 in Nederland

Samsung heeft de updatemachine even flink aan het werk gezet. Voor de Samsung Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Z Fold 3 en de eerste Galaxy Z Flip is vanaf nu de update naar Android 12 beschikbaar. Dit geldt ook voor de Galaxy Tab S7.

Update voor vier Samsung’s

De afgelopen maanden en jaren is het updatebeleid van Samsung flink verbeterd. Er zijn maar weinig fabrikanten die het zo serieus aanpakken als de Koreaanse fabrikant. Voor vier modellen is nu in Nederland en België de update naar Android 12 beschikbaar.

De update is vanaf nu te downloaden voor de Samsung Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip. Alle drie de modellen tegelijk, waarbij de nieuwe functies vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat je ook One UI 4 krijgt en de beveiligingsupdate van december, zo laat Fijke aan ons weten. Daarbij weet Jan ons te melden dat de Tab S7 en Tab S7+ eveneens nu bijgewerkt worden naar Android 12.

Nieuwe functies zijn onder andere het privacydashboard met meer instellingen, de mogelijkheid om het scherm extra te dimmen en de kleuren van de interface, die aangepast worden op die van de ingestelde achtergrond.

Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je smartphone of tablet.