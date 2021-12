Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3: Android 12 update uitrol begonnen

Samsung is begonnen met het uitrollen van de update naar Android 12 met One UI 4 voor twee van haar modellen. De Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 krijgen in verschillende landen de nieuwste Android-versie aangeboden.

Android 12 voor Flip en Fold 3

Ben je in het bezit van de nieuwste vouwbare toestellen van Samsung, dan is er goed nieuws te melden. De fabrikant heeft een nieuwe update klaargezet voor deze twee modellen. Om precies te zijn gaat het om de update naar Android 12, samen met One UI 4 voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Tot nu toe waren alleen de drie toestellen uit de Galaxy S21-serie de gelukkige toestellen die bijgewerkt zijn met de update naar Android 12.

Dankzij One UI 4 kunnen gebruikers een reeks nieuwe functies en mogelijkheden gebruiken. Het design van Samsung’s eigen skin is vernieuwd met enkele invloeden uit Material You. Ook zijn verschillende Samsung-apps bijgewerkt met wat veranderingen, zijn er meer privacy-opties en zijn er enkele animaties toegepast voor een fijnere gebruikerservaring. Natuurlijk zijn er ook de nieuwe functies uit Android 12 meegeleverd.

Samsung is weliswaar begonnen met het verspreiden van de update. Op moment van schrijven is deze nog niet overal beschikbaar. Voor de Galaxy Z Flip 3 is de update vanaf nu te downloaden in Servië. Voor de Z Fold 3 is dit Zuid-Korea. Dit betekent dat in de komende dagen en weken alle gebruikers de update zullen krijgen, zo is de verwachting.