Samsung kondigt Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 aan: twee nieuwe vouwbare smartphones

Twee nieuwe vouwbare smartphones zijn toegevoegd aan het portfolio van Samsung. Het merk heeft de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 aangekondigd. De twee modellen zullen ook hun debuut maken in Nederland. Nu kunnen we de informatie met je delen.



Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 aangekondigd

Vandaag was het zover; Samsung heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd in de Galaxy Z-serie. In de afgelopen dagen en weken hebben we al aardig wat voorbij horen en zien komen van deze twee nieuwe modellen. Nu kunnen we alle details met je delen; dit zijn de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 3

We beginnen in dit artikel met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Deze vouwbare smartphone moet een verbetering zijn op de eerder verschenen Galaxy Z Fold 2. Met 271 gram is hij 11 gram lichter dan het huidige model. De Galaxy Z Fold 3 is voorzien van een 6,2 inch AMOLED-scherm en ook deze levert een HD+ resolutie van 2268 x 832 pixels en 120Hz verversingssnelheid. Opengeklapt verschijnt er een 7,6 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2208 x 1768 pixels. Ook dit scherm levert een 120Hz verversingssnelheid.

Samsung voorziet het toestel van een octa-core processor; de Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. Opvallend is dat Samsung (in ieder geval voor onze regio) dus niet kiest voor een eigen Exynos chipset. Deze wordt bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen. Hierbij kun je kiezen uit 256GB of 512GB aan opslagruimte. Er is natuurlijk ondersteuning voor het 5G-netwerk en er is een 4400 mAh batterij. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is uitgerust met een triple-camera; driemaal een 12 megapixel lens voor standaard, telelens (met 2x optische zoom) en een groothoeklens. Op het buitenste scherm is er een 10 megapixel front-camera. Voor het eerst zien we bij Samsung ook een under-display camera. Deze is achter het scherm geplaatst wanneer het toestel opengeklapt wordt. Deze levert een resolutie van 4 megapixel.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 kan overweg met de S Pen, zoals we dat eerder zagen bij de Galaxy Note-serie. Deze S Pen is er in twee verschillende varianten; een S Pen Fold Edition zonder Bluetooth, maar wel met Air Command. Er is ook een S Pen Pro met Bluetooth, LED-indicator en deze kan overweg met andere S Pen geschikte toestellen. Andere S Pennen zijn niet geschikt voor het scherm van de Z Fold 3.

Volgens Samsung is de Galaxy Z Fold 3 voorzien van het meest sterke aluminium-frame dat ze in huis hebben. Ook moet het buitenste scherm bestendig zijn tegen onheil van buitenaf dankzij Corning Gorilla Glass Victus. De smartphone zelf is van IPX8-certificering voorzien, waardoor het waterresistent is.

Voor 1799 euro heb je de Galaxy Z Fold 3 in het bezit. Een jaar lang kun je gebruik maken van de support-service waarbij schade door ongelukken vergoed wordt. Tevens krijg je bij het plaatsen van een pre-order een gratis Cover met S Pen en een oplader ter waarde van 89 euro. Pre-orders worden vanaf 20 augustus uitgestuurd. De reguliere release is op 27 augustus.

Galaxy Z Flip 3

De tweede smartphone die opgevouwen kan worden is de Samsung Galaxy Z Flip 3. Deze heeft opengeklapt een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm aan de buitenkant is gegroeid van 1,1 inch bij het vorige model, naar 1,9 inch naar in de ‘3’. Ook dit toestel is waterresistent en is van hetzelfde Corning Gorilla Glass Victus voorzien. In het scherm aan de buitenkant heb je direct zicht op notificaties, de tijd, datum en andere nuttige informatie. De Samsung Galaxy Z Flip wordt geleverd met dezelfde Exynos 2100 chipset van Samsung. Er is 8GB RAM en 128/256GB opslagruimte beschikbaar.

De cameramodule van de Galaxy Z Flip 3 telt twee lenzen. Een 12MP lens met OIS en een 12 megapixel groothoeklens. De accucapaciteit van het toestel komt uit op 3300 mAh. Beide smartphones worden geleverd met Android 11 en kunnen de komende jaren updates ontvangen. Eerder maakte Samsung al bekend dat de toestellen drie jaar Android-updates zullen krijgen en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 betaal je 1049 euro. Ook hierbij krijg je een jaar lang gratis gebruik maken van Samsung Care+. Vanaf 27 augustus is de smartphone verkrijgbaar, maar pre-order je hem, dan heb je hem op 20 augustus in bezit. Je kunt de producten bestellen bij Samsung en Coolblue.