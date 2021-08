Samsung Galaxy Z Flip 3 domineert weekendnieuws: dit zijn alle foto’s en specs

Samsung heeft deze week haar aankondiging van nieuwe producten. Hier verwachten we onder andere de Samsung Galaxy Z Flip 3. De nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf is nu opnieuw uitgelekt in het geruchtencircuit. We krijgen hiermee nog meer beelden te zien van het toestel, en ook komen we de specificaties van de smartphone te weten.

Galaxy Z Flip volledig in het nieuws

Woensdag zal Samsung haar nieuwe Galaxy Z Flip 3 aankondigen. Voor het zover is, komt het toestel nog een keer voorbij in de geruchtenmolen. Goed nieuws voor de liefhebbers van de nieuwe vouwbare smartphone, want er is weer wat om te laten zien en om je over in te lezen. Er zijn foto’s uitgelekt van de Galaxy Z Flip 3, waarbij we ook nog meer specificaties te weten komen.

De Samsung is voorzien van een 6,7 inch intern-scherm met een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Deze levert een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant is de Galaxy Z Flip 3 uitgerust met een 1,9 inch scherm. Deze is voorzien van een resolutie van 512 x 260 pixels. De helft van de klep aan de buitenkant is vervaardigd uit Gorilla Glass Victus.

Aan boord van het toestel zit een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. Deze wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen. De interne opslagruimte komt uit op 128/256GB en is niet uit te breiden. Samsung levert de Galaxy Z Flip 3 met Android 11 en de One UI interface, zoals we die kennen van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Uitgeklapt heeft de smartphone het formaat 166 x 72,2 x 6,9 millimeter en een gewicht van 183 gram. De vouwbare Samsung is verder uitgerust met twee camera’s op het klepje. Dit is een 12 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, en een 12 megapixel groothoeklens met vaste-autofocus. In het scherm is een 10 megapixel front-camera geplaatst.

Een vingerafdrukscanner is aan de zijkant van het toestel geplaatst. De smartphone is resistent tegen water (maar niet tegen stof), zo wordt duidelijk uit de IPx8 certificering. Er is dual-sim ondersteuning middels één nano-sim en één eSIM en er is een 3300 mAh accu. In Europa moet de prijs van de smartphone uitkomen op 1099 euro. Je krijgt de keuze uit de kleuren zwart, crème en lavendel. Het is alleen afwachten of deze drie kleuren ook allen naar Nederland komen.