Samsung Galaxy Z Flip 3 volledig uitgelekt: komt in 8 kleuren

Er is nieuws over de nieuwe vouwbare smartphone van Samsung. De smartphonefabrikant zal binnenkort de Samsung Galaxy Z Flip 3 aankondigen, maar nu krijgen we al een uitgebreide fotoreeks van het toestel.

Galaxy Z Flip 3 in het nieuws

Nadat we eerder al nieuws voorbij zagen komen over de Galaxy Z Flip 3, wordt de molen nu verder aangeslingerd. De collega’s van ‘Giznext’ hebben nieuwe beelden van het toestel gedeeld. Zo krijgen we een nog beter beeld van de smartphone die naar verwachting op 3 augustus aangekondigd gaat worden. Eerder verschenen er al meer beelden van de Z Flip 3 en Z Fold 3.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 een 6,7 inch beeldscherm krijgt met een beeldverhouding van 25:9. Aan de buitenkant krijgt de telefoon een scherm van 1,9 inch, dat groter is dan bij het vorige model. Verder schrijft de bron dat de smartphone een under-display selfie-camera krijgt. De dual-camera aan de achterkant zal in verticale positie geplaatst worden op het klepje. Het is de verwachting dat de Galaxy Z Fold 3 op de markt verschijnt met een Snapdragon 888 chipset.

Interessant is dat er gesproken wordt over acht kleuren waarin de smartphone op de markt moet komen. Dit zal zijn in Dark Green, Light Violet, Beige, Grey, Black, Pink, Dark Blue en White. Als we meer informatie hebben voor je over de Galaxy Z Flip 3 houden we je natuurlijk op de hoogte.