Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 schitteren in overduidelijke persfoto

Er is een overduidelijke persfoto uitgelekt van twee nieuwe Samsung-toestellen. Het gaat om de twee foldables die binnenkort verwacht worden; de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Persfoto Galaxy Z Fold 3 / Flip 3

In het geruchtencircuit hebben we al meermaals geruchten langs zien komen over de twee nieuwe foldable smartphones van Samsung. De Koreaanse fabrikant zal binnen afzienbare tijd de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Flip 3 aankondigen, beiden voorzien van ondersteuning voor het 5G-netwerk. Nu is er groot nieuws over de twee devices.

De twee smartphones zijn te zien in een overduidelijke persfoto. De foto is uitgelekt en in handen van Evan Blass. Bovenop deze foto deelt de leaker ook nog een tweede foto, waarbij we de Galaxy Z Fold 3 van meerdere kanten te zien krijgen.

Nu is het wachten op de aankondiging van het bedrijf. Wanneer die is, is niet bekend. Wel gingen er eerder al geruchten over de datum 19 augustus. Ten tijde van het verschijnen van dat gerucht, verschenen ook interessante beelden van de nieuwe smartphones.