‘Samsung zegt Note-serie gedag en focust zich op Galaxy Z Fold 3’

Al langer gaan er berichten rond over dat Samsung de Note-serie gedag zou willen zeggen. Nu nemen deze berichten verder toe en lijkt er een duidelijker plan te liggen over wat Samsung nu van plan is.

Stopt Samsung met Note-serie

Verschillende bronnen hebben inmiddels gemeld dat Samsung geen opvolger uitbrengt voor de Galaxy Note 20-serie. Wanneer dit inderdaad het geval is, zal de Note-serie niet haar tiende verjaardag vieren. Negen jaar geleden werd de eerste Galaxy Note uitgebracht door Samsung. Dat toestel hebben we uitgebreid besproken in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Het gat dat met het verdwijnen van de Note-serie ontstaat wordt echter wel weer opgevuld. De Galaxy Z-serie moet hiervoor gaan zorgen, dit is de serie met vouwbare smartphones waarbij we volgend jaar de Galaxy Z Fold 3 verwachten. Als de geruchten kloppen, zou Samsung van plan zijn om de Galaxy Z Fold 3 willen leveren met een S Pen. Deze pen zou ook werken bij de Galaxy S21 Ultra, al zou het daarbij gaan om een optionele accessoire waarbij er geen ruimte in het toestel is om het pennetje op te bergen. Bij de Z Fold 3 moet dit wel het geval zijn.

Eerdere berichten spraken ook al over een andere vernieuwing bij de Samsung Galaxy Z Fold 3. De smartphone zou volgens de berichten voorzien zijn van een under-display front-camera. De camera zou dus onzichtbaar moeten zijn. De prototypes hiervoor zouden inmiddels vervaardigd worden. Volgens de Zuid-Koreaanse bron zou Samsung van plan zijn om de nieuwe Fold in juni 2021 aan te kondigen. Dat is twee maanden eerder dan de Note-reeks; die werd doorgaans in augustus gepresenteerd.