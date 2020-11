‘Samsung Galaxy S21 Ultra kan overweg met S Pen’

De S Pen is een unieke Samsung-accessoire voor de verschillende tablets en de Galaxy Note-serie. Nu lijkt de S Pen ook voor het eerst naar de S-serie te komen en wel naar de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra met S Pen?

Een bron die met regelmaat vroegtijdig juiste informatie deelt over Samsung, laat weer van zich horen. Ice Universe deelt nieuwe informatie over de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dit toestel zou volgens de bron overweg kunnen met de geavanceerde stylus; de S Pen. Deze zagen we eerder alleen bij de Galaxy Note-smartphones en verschillende tablets van Samsung.

Overigens is het niet duidelijk of de S Pen ook daadwerkelijk gelijk meegeleverd wordt. Er gaan berichten rond dat Samsung hem alleen aan gaat bieden als accessoire. Misschien wordt het vreemd genoeg wel een pre-order actie?

Het kan zomaar zijn dat de Galaxy S21 Ultra door deze toevoeging, zorgt voor het einde van de Note-serie. Een hele poos geleden gingen er al geruchten rond dat Samsung van plan zou zijn om de Galaxy S- en Note-serie te bundelen tot één reeks. Wellicht dat Samsung daar nu de tijd rijp voor acht. Of dit inderdaad het geval is, dat zal de tijd uit moeten wijzen. Volgens de geruchten zou Samsung de nieuwe S21/S30-serie in januari willen presenteren.

