Design Galaxy S21 Ultra wordt bevestigd dankzij case

Samsung mag dan weliswaar de focus nog steeds op de Galaxy S20 hebben liggen; achter de schermen is de fabrikant druk met de Galaxy S21. We zien nu nieuwe beelden van de Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra in case

De Samsung Galaxy S21-serie, die ook door het leven zou kunnen gaan als Galaxy S30-serie, gaat met regelmaat rond in het geruchtencircuit. Nu heeft de bekende leaker IceUniverse van zich laten horen. De bron deelt een foto van een nog onbekende Samsung, welke volgens hem de Galaxy S21 Ultra is. Het toestel is te zien in een case, zoals je hieronder kunt zien.

Het lijkt erop dat het design van de smartphone hoog in het vaandel staat. Dat zien we dus terug bij de case, waarbij de camera niet beschermd wordt door het hoesje.

De bron deelt ook nog bovenstaande foto waarbij we de ‘normale’ Galaxy S21 te zien krijgen. Ook hier is het fashion-statement te zien waarbij er een opening is gelaten voor de camera. Hopen dat bij een val hij dan niet uitgerekend daar terecht komt ;-).

Volgens de laatste berichten zou Samsung van plan zijn om de Galaxy S21-serie aan te kondigen op 14 januari.

