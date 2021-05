Promotiemateriaal gelekt van nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3

Twee nieuwe vouwbare smartphones zijn onderweg naar het podium. Er is nu promotiemateriaal uitgelekt van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Wat komen we te weten over de nieuwe smartphones?

Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 in promotiemateriaal

Er is nieuwe informatie over de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3, twee nieuwe vouwbare smartphones die we binnenkort van Samsung kunnen verwachten. Gegevens en beelden die eigenlijk geheim moesten blijven, zijn nu opgedoken op het internet. Hierdoor komen we al het een en ander te weten over de nieuwe smartphones van de Koreaanse fabrikant.

Samsung zal de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning geven voor de S Pen, die we al kennen van de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy Note-serie. Het lijkt er echter niet op dat Samsung hiervoor weer een speciale plek inricht waar de S Pen opgeborgen kan worden. Daarbij zal dit één van de eerste smartphones worden met een under-display camera, waarbij het gaat om de front-camera van het toestel. Het lijkt er ook op dat er geen (kleine) opening is als het toestel is dichtgeklapt, zoals nu wel het geval is. Als we afgaan op de foto, dan lijkt het er verder op dat de Galaxy Z Fold 3 in een stand van 90 graden neergezet kan worden, zodat je tijdens het videobellen bijvoorbeeld aantekeningen maken met de S Pen.

Galaxy Z Flip 3

Ook over het andere vouwbare toestel is er wat te melden; de Samsung Galaxy Z Flip 3. Hierbij zal het toestel aan beide kanten Gorilla Glass Victus hebben, samen met een ander design. Dit zien we onder andere terug in het dual-tone design bij de cameramodule, zoals we ook zagen bij de Galaxy S21-serie. Naast de cameramodule komt er een groter scherm, waarbij je bijvoorbeeld kunt zien welke meldingen binnenkomen. Het toestel moet echt weer een fashion-item worden en zal in verschillende kleuren uitgebracht worden.

Wanneer?

Wanneer Samsung de nieuwe smartphones wil presenteren is nog niet helemaal duidelijk. Als hierover meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.