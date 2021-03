Xiaomi’s eerste vouwbare smartphone is hier: de Mi Mix Fold

Nadat we al een tijd geleden kennis konden maken met de Mate X van Huawei en de Galaxy Fold van Samsung, heeft nu ook Xiaomi een eigen vouwbare smartphone. Dit is de Mi Mix Fold. Ook presenteert het bedrijf een vernieuwd logo.

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi stapt aan boord van de trein met de vouwbare smartphones. De fabrikant presenteert de Mi Mix Fold, welke de eerste vouwbare smartphone is van de Chinese fabrikant. Het toestel treedt daarmee in de voetsporen van de Huawei Mate X en Samsung Galaxy Fold.

De vouwbare smartphone van Xiaomi zit vol innovatie. De telelenscamera met Liquid Lens-technologie kan van vorm veranderen. Deze flexibele film wordt gevuld met transparante vloeistof. Dit maakt het mogelijk om 3x optisch te zoomen en een telefoto te maken met een 80mm brandpuntsafstand. De hoofdlens is een 108 megapixel sensor, bijgestaan door een 13 megapixel lens en dus de 8MP telelens.

Xiaomi geeft de Mi Mix Fold een extern scherm van 6,52 inch, een AMOLED-paneel met een resolutie van 2520 x 840 pixels, 90Hz. Het grote scherm dat tevoorschijn komt als de telefoon opengeklapt is, betreft een 8,01 inch OLED-display met een 1440+ resolutie. Verder is er een Snapdragon 888 chipset, 5020 mAh accu met 67W bedraad laden en vier Harman Kardon-speakers. De smartphone ondersteunt geen draadloos laden.

De Xiaomi Mi Mix Fold komt in verschillende configuraties op de markt; 12GB/256GB, 12GB/512GB en 16GB/512GB. De telefoon heeft een keramische textuur en in China krijgt de smartphone een prijs die begint bij 1300 euro. Prijzen en release voor andere landen is niet bekend gemaakt.

Nieuwe huisstijl

Xiaomi heeft ook een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Verwacht geen baanbrekende veranderingen. Het merk kiest voor een nieuwe ‘Alive’ branding met een vernieuwd logo en een ander lettertype voor de merknaam. Het logo is niet langer meer vierkant maar heeft afgeronde hoeken. Het vernieuwde logo vind je hieronder.