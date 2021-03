Xiaomi kondigt nieuwe Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite en Mi 11i aan

We zagen eerder al de Xiaomi Mi 11, en nu is deze serie uitgebreid met nog eens vier producten. Het gaat om de Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G en Mi 11 Lite. Alle vier de smartphones komen naar ons land.

Xiaomi Mi 11 Ultra

We beginnen met het grote vlaggenschip uit de Mi 11-serie; de Xiaomi Mi 11 Ultra. Er gingen eerder al berichten rond dat het scherm van de voorkant getoond kan worden op een scherm in de cameramodule. Dit betreft een 1,1 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 294 x 126 pixels. Het kan het Always On Display weergeven, maar ook notificaties en een preview van je selfie. De smartphone is aan de voorkant uitgerust met een 6,81 inch AMOLED-scherm dat aan alle kanten doorloopt over de zijkanten. Het scherm biedt een QHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Voor het scherm zijn er verschillende technieken en snufjes, waardoor het extra goed af te lezen is op zonnige dagen.

De camera heeft speciale aandacht gekregen. Dit resulteert in een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens die nog meer licht binnenlaat. Met de 48 megapixel periscoop-lens moet je 5x optisch kunnen zoomen (en 120x digitaal) en er is een 48 megapixel groothoeklens aanwezig. De camera aan de voorzijde telt 20 megapixel. Verder zien we dat de relatief zware, met 234 gram, wegende Mi 11 Ultra een Snapdragon 888 chipset meekrijgt, samen met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

De flinke 5000 mAh accu kan met een kracht van 67 watt opgeladen worden. Deze snelheid kan zowel draadloos als bedraad behaald worden.

Mi 11 Lite

Dan is er nog de Xiaomi Mi 11 Lite. Een net toestel met een 6,55 inch AMOLED-scherm en een Full-HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 732G chipset, heeft 6GB werkgeheugen aan boord en kan foto’s maken met de triple-camera. Deze module bestaat uit een 64 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens en 5 megapixel telemacrolens. De 4250 mAh accu kan met 33W snel weer opgeladen worden. Ook bij dit toestel heeft Xiaomi het weer uitgebreid over het beeldscherm, waarbij het volgens de fabrikant beelden nog mooier weer niet geven, onder verschillende omstandigheden.

Mi 11 Lite 5G

De Xiaomi Mi 11 Lite 5G deelt veel specificaties met het bekende model. Anders is natuurlijk dat deze variant ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 780G chipset, welke vorige week werd aangekondigd.

Mi 11i

De derde smartphone die vandaag aan het portfolio toegevoegd wordt is de Xiaomi Mi 11i. Ook deze telefoon krijgt een 4520 mAh accu mee, met 33W snelladen. Er is een 6,67 inch Super AMOLED-scherm aanwezig, een Snapdragon 888 chipset, 8GB werkgeheugen en een triple-camera. Deze biedt een 108 megapixel + 8 megapixel groothoek + 5 megapixel telemacrolens. Anders dan de bekende Mi 11 en de Ultra heeft de Mi 11i een plat scherm.

Beschikbaarheid

De Xiaomi Mi 11 Ultra komt voor een bedrag vanaf 1149 euro naar Nederland. De Mi 11 Lite 5G gaat de deur uit vanaf 369 euro, terwijl voor het 4G-model uitkomt op 299 euro. Voor de Xiaomi Mi 11i begint de adviesprijs bij 649 euro.

