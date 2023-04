Xiaomi Mi 11 krijgt update naar Android 13 aangeboden

Er is goed nieuws voor de bezitters van de Xiaomi Mi 11 en de 11 Pro. De fabrikant rolt een update uit naar Android 13 voor de smartphones. Hierbij krijg je toegang tot een hoop nieuwe functies en mogelijkheden.

Android 13 voor Xiaomi Mi 11

Een volgende smartphone van het Chinese Xiaomi is bijgewerkt met een grootse update. Vanaf nu staat Android 13 klaar voor de Xiaomi Mi 11, zo meldt Sjors aan DroidApp. Met de update krijg je niet alleen een nieuwe versie van de software, ook de eigen skin, MIUI, wordt bijgewerkt naar een nieuwe versie, waardoor ook daaraan nieuwe functies worden toegevoegd. Het gaat om Android 13 met MIUI 14. In de changelog die Sjors stuurt, zien we dat de telefoon ook bijgewerkt is met beveiligingsupdate maart 2023.

Met de update naar MIUI 14 met Android 13 krijgen de Xiaomi Mi 11 en ook de Xiaomi Mi 11 Pr verschillende verbeteringen. MIUI is verder geoptimaliseerd waardoor het minder geheugen in moet nemen en ook stroom bespaard moet worden. Verder belooft Xiaomi geavanceerdere instellingen, waarbij categorie├źn gebruikt worden. Ook kun je fotoalbums delen met andere Xiaomi-gebruikers, zoals je familie of vrienden. Ook zijn er nog verschillende andere verbeteringen toegevoegd.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de twee smartphones.