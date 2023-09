Xiaomi Redmi Note 12 Pro krijgt Android 13 met MIUI 14 update

Een nieuwe update staat klaar voor de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. De smartphone wordt eindelijk voorzien van de update naar Android 13, samen met de MIUI 14 interface.

Redmi Note 12 Pro met Android 13

Goed nieuws voor de bezitters van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant, wordt vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 13. Dit nieuws wordt gedeeld met ons door Adrie. De smartphone werd uitgebracht met Android 12, terwijl deze begin dit jaar werd uitgebracht.

Niet alleen zien we dat Android 13 wordt afgeleverd; de telefoon wordt ook gelijk bijgewerkt met MIUI 14. Dit is de nieuwste skin van Xiaomi en brengt enkele verbeteringen. Zo moet deze minder geheugen verbruiken en moet dit nog sneller zijn in het gebruik. Verder zijn er nog verschillende andere verbeteringen, die we voor je hebben gebundeld in dit artikel over MIUI 14.

De update voor de Xiaomi Redmi Note 12 Pro heeft een grootte van 3,6GB en is daarmee een flinke. De nieuwe versie wordt vanaf nu aangeboden. Kun je deze downloaden, dan krijg je hiervan een melding op je smartphone.