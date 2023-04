Xiaomi Redmi Pad review: een fijne allround tablet

Er zijn maar weinig goede betaalbare tablets op de markt. Naast de Samsung Galaxy Tab A8 en de Lenovo Tab M10 Plus zijn er maar weinig, zonder dat je een vermogen hoeft uit te geven. Xiaomi doet met de Redmi Pad een poging om een budgetvriendelijke tablet op de markt te zetten. Of dit gelukt is lees je in deze review.

Xiaomi Redmi Pad review

Xiaomi kennen we natuurlijk van de vele smartphones die de fabrikant uitbrengt. Vaak tegen een redelijke prijs. Nu probeert Xiaomi met de Redmi Pad een goede tablet op de markt te brengen voor een schappelijke prijs.

Verkooppakket

De Redmi Pad wordt geleverd in een rechthoekige doos met op de bovenkant een afbeelding van de tablet zelf. Wanneer we de deksel verwijderen zien we meteen de tablet liggen. Onder de tablet vinden we de 18 Watt lader, USB kabel en het gebruikelijke boekwerk terug. Lekker basic, je kunt meteen aan de slag.

Design en interface

De Redmi Tab heeft een vrij zakelijk uiterlijk en dat is prima. Rondom het 10,6 inch scherm zitten vrij brede randen. In liggende stand zit in de bovenste rand de 8 megapixel selfiecamera verwerkt. Het scherm heeft een resolutie van 2000 x 1200. Bij fel zonlicht merken we op dat het scherm wat minder af te lezen is dan dat we zouden willen.

Aan de bovenkant vinden we de volumeknoppen terug. Ook vinden we een lade terug om een SD-kaart te plaatsen. Aan de rechterkant heeft Xiaomi 2 speakers en de USB-C poort geplaatst. De linkerkant biedt plek voor nog eens 2 speakers en de aan- en uitknop. De achterkant is van metaal gemaakt met een grijze, matte afwerking. Dit ziet er goed uit. In de rechterbovenhoek zit de 8 megapixel camera geplaatst.

Interface

Zoals we van Xiaomi gewend zijn wordt ook de Remi Pad geleverd met MIUI. Deze MIUI versie is geoptimaliseerd voor tablets en is iets aangepast ten opzichte van de MIUI versies die we terugvinden op de smartphones van de fabrikant. Het uiterlijk ziet er net zo gelikt uit als de versie die we van de smartphones kennen.

Verbindingen

De Redmi Pad kan overweg met WiFi 2,4 GHz en 5 GHz. De tablet heeft ook Bluetooth meegekregen, versie 5.2 welteverstaan. GPS, NFC en infrarood ontbreken op de Redmi Pad.

Multimedia: beeld en geluid

Tablets worden vaak gebruikt voor het kijken naar films. Het 10,6 inch grote scherm is hier prima geschikt voor, mits je niet in direct zonlicht naar films kijkt. Hier kan het scherm niet fel genoeg voor.

Aan beide zijden zitten twee speakers geplaatst. Deze speakers kunnen voor een tablet erg hard en daarbij is het geluid ook nog eens erg goed. Prima om muziek mee te luisteren of films te kijken. Mocht je muziek willen luisteren via je headset, dan kan dat natuurlijk ook, mits het een headset is die over Bluetooth beschikt. Een 3,5 millimeter aansluiting is niet aanwezig op de Redmi Pad.

Camera

Op een tablet gebruik je de camera minder dan op een smartphone, maar toch fijn dat er een camera op zit voor een enkele foto of videobellen. De camera op de Redmi Pad doet zijn werk redelijk. Het is geen hoogvlieger, maar dat hoeft ook niet in deze prijsklasse.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Xiaomi heeft de Redmi Pad uitgerust met een Mediatek Helio G99 processor. Deze processor is snel genoeg voor de meeste taken, zo af en toe ondervonden wij een kleine hapering. Verwacht niet dat je zware games vloeiend kunt spelen, daar is deze tablet simpelweg niet krachtig genoeg voor.

De tablet beschikt over 128GB opslagruimte. Dit zal voor de meeste gebruikers ruim voldoende zijn. Mocht je meer geheugen nodig hebben, dan kan je dit uitbreiden met een SD-kaart.

Dan de accu. Deze is maar liefst 8000 mAh groot. Bij niet al te intensief gebruik gaat de accu op één lading wel een week mee, soms zelfs wat langer dan een week. Opladen doe je met de meegeleverde 18 Watt lader.

Beoordeling

De Redmi Pad is een prima tablet en biedt veel waar voor het geld. Tijdens de testperiode hebben we af en toe een hapering gezien, maar echt storend was dit niet. Ook het beeldscherm is prima, mits je hem niet in de volle zon gebruikt. Het scherm is wat lastig af te lezen in de volle zon. Het geluid dat uit de vier speakers komt is erg goed. De accu is ook uitstekend, deze gaat een week mee op één acculading. Alternatieven zijn er ook, zoals de Tab A8 van Samsung. Onze ervaring daarmee lees je terug in de Samsung Galaxy Tab A8 review.

Je kunt voor de Xiaomi Redmi Pad terecht bij Belsimpel en Amazon.