MIUI 14 aangekondigd door Xiaomi: dit is de nieuwe skin

MIUI 14

Samsung heeft One UI, Motorola My UX en Xiaomi heeft de MIUI skin. De nieuwe versie van de skin is officieel aangekondigd door het merk; MIUI 14. Volgens het merk is er vooral gewerkt aan de efficiëntie en ook aan de stabiliteit van de eigen skin. Door deze aanpassingen moet het energieverbruik 16 procent lager liggen. Tevens neemt de eigen skin minder ruimte in op de opslagruimte. Er zijn ook minder niet-verwijderbare systeem-apps, waarbij dit aantal uitkomt op 8. Hiermee wordt volgens de berichten 1,5GB bespaard. De nieuwe versie is ook slimmer en biedt een nieuwe privéfunctie die het mogelijk maakt om meer zaken privé te houden.

We kennen Xiaomi’s MIUI vooral van de speelse dingen en personalisatie. Dat moet met MIUI 14 voortgezet worden. Volgens de informatie wordt het mogelijk om nog meer zaken aan te passen in de interface. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het aanpassen van de grootte van icoontjes. In MIUI 14 kun je kiezen uit vier formaten voor de pictogramgrootte. Tevens is er gewerkt aan interactieve widgets, een functie die Xiaomi zelf ‘Cute Things’ noemt. Je kunt bijvoorbeeld virtuele kat op je startscherm plaatsen die een beetje een Tamagotchi-achtig zijn.

Andere verbeteringen die we met MIUI 14 kunnen verwachten zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om snel te zoeken naar dubbele bestanden. Ook is er verbeterde tekstherkenning en kun je Xiaomi-accessoires koppelen met je Xiaomi-toestel. Met de nieuwe gezinsmodus kun je gemakkelijk foto’s met anderen in je gezin delen, en tevens kun je gezondheidsgegevens van je smartwatch delen met andere gezinsleden. Vanaf januari zullen de eerste modellen bijgewerkt worden met MIUI 14, althans, op de Chinese markt. Er is niks bekend over een Europese release.

