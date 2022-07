Xiaomi en Poco: deze modellen krijgen MIUI 14 (+ screenshots)

Er is nieuws over de nieuwe skin van Xiaomi en Poco; MIUI 14. De toestellen die de update zullen krijgen zijn bekend geworden, en daarbij zien we ook screenshots van de nieuwe versie van de interface. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe skin?

MIUI 14 update komt er aan

Een nieuwe update voor Xiaomi- en Poco-toestellen is onderweg. De update in kwestie is de update naar MIUI 14, waarbij de fabrikant een aantal verbeteringen zal doorvoeren in de eigen skin. Dankzij een nieuw lek krijgen we te zien waar de ontwikkelaars van de software-afdeling mee bezig zijn.

Het meldingenoverzicht wordt uitgebreid met meer opties, en ook wordt het mogelijk om meer voorgeïnstalleerde apps te verwijderen van je smartphone. Op het gebied van privacy zijn er ook verbeteringen gepland zoals een anti-fraudebescherming. De galerij-app toont ook een nieuwe ‘Op deze dag-functie’. Hiermee kun je zien welke foto’s op een bepaalde dag in eerdere jaren zijn gemaakt en er komt een tekstherkenning-functie. De volgende versie van draadloze audio, Bluetooth LE Audio wordt in MIUI 14 ondersteund, en verder zien we een frisse uitstraling voor de klok-app.

Volgens de bron komt er geen tussenversie in de vorm van bijvoorbeeld MIUI 13.5, en dus zullen we direct van MIUI 13 naar MIUI 14 gaan. Dat betekent niet automatisch dat alle toestellen die de update krijgen, ook bijgewerkt worden naar Android 13, dat wordt namelijk weleens losgekoppeld door fabrikanten.

Deze toestellen worden geüpdatet

Dankzij de tot nu toe bekende informatie wordt ook duidelijk welke toestellen bijgewerkt worden met de update. Helaas is niet bekend wanneer de update verschijnt, maar volgens de berichtgeving moet de smartphone vanaf eind 2022 verspreid worden. We hebben de lange lijst gefilterd met de alleen de toestellen die in Nederland en België zijn verschenen.

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro (en Pro 5G en Pro+)

Redmi Note 11S

Redmi Note 10 Pro (en Pro Max)

Redmi Note 10 (en 5G)

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 9T

Poco