Xiaomi MIUI 13 aangekondigd met verbeteringen: deze toestellen krijgen hem als eerst

Xiaomi levert haar toestellen met Android. Daar ligt de eigen MIUI skin overheen. Van die eigen skin is nu een nieuwe versie aangekondigd, waarbij we kennismaken met MIUI 13. Xiaomi maakt ook gelijk bekend welke toestellen hem als eerst zullen ontvangen.

MIUI 13

Na de aankondiging van de Xiaomi 12-serie is het tijd voor een volgende aankondiging van Xiaomi. De fabrikant heeft MIUI 13 gepresenteerd, een nieuwe versie van haar eigen skin. De nieuwe versie moet ervoor zorgen dat het nog beter samenwerkt met andere apparaten van het bedrijf, waarbij gedacht kan worden aan telefoons, tablets, wearables, slimme apparaten voor thuis en televisies. Er is volgens de fabrikant extra aandacht besteed aan het privacy-aspect.

Er kan gekozen worden voor een driestapsverificatieproces, waarmee de veiligheid van gebruikers nog beter gewaarborgd moet worden, zo belooft de fabrikant. Gezichtsherkenning kan bijvoorbeeld meer dan alleen het gezicht detecteren, waarbij er gekeken wordt vanaf de taille. Middels de nieuwe fraudebescherming moeten gebruikers beschermd worden tegen malafide telefoonnummers. Het is niet bekend of alle features in alle landen beschikbaar komen. De fabrikant is meermaals in opspraak geraakt omtrent de privacy, waarbij onlangs Follow The Money nog aan de bel trok, dat tal van persoonlijke gegevens uitgewisseld werden met Chinese servers.

Nieuw in MIUI 13 is bijvoorbeeld het nieuwe lettertype, die een vereenvoudigde weergave moet bieden. Verder heeft de fabrikant gewerkt aan verbeteringen van kleuren, met nieuwe achtergrondopties. Een bloem kan bijvoorbeeld aan de linkerkant van het scherm gaan bloeien wanneer het scherm wordt ingeschakeld. Xiaomi heeft ook de widgets vernieuwd en ook moet MIUI 13 geoptimaliseerd zijn voor toestellen met een vouwbaar scherm en tablets.

Uitrol

Xiaomi heeft bekend gemaakt dat 19 toestellen de update als eerst zullen krijgen. Hiervoor zal de uitrol starten in het eerste kwartaal van 2022, maar een precieze datum wordt niet genoemd. De onderstaande modellen zullen hiervoor in aanmerking komen. Het is niet bekend wanneer de lijst verder uitgebreid wordt. Er wordt nog met geen woord gerept over Poco-toestellen.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE