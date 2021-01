Deze 27 Xiaomi-toestellen krijgen update naar MIUI 12.5

MIUI 12.5, dat is de nieuwste versie van de skin die Xiaomi over Android heen legt. De fabrikant heeft nu bekend gemaakt welke toestellen de update naar MIUI 12.5 kunnen verwachten. In totaal gaat het om 27 toestellen die de update kunnen verwachten.

MIUI 12.5 naar 27 toestellen

Eind december presenteerde Xiaomi MIUI 12.5. Deze nieuwe skin die over Android gelegd wordt heeft een reeks verbeteringen meegekregen. Allereerst moet de nieuwe versie sneller en energiezuiniger zijn. Daarbij zijn er verbeteringen voor de interface, zijn er nieuwe overgangseffecten en kent het nieuwe wallpapers en geluiden. Die laatste twee zijn geïnspireerd op verschillende plaatsen van over de hele wereld.

Xiaomi heeft nu bekend gemaakt dat in totaal 27 toestellen de update naar MIUI 12.5 kunnen verwachten. Het gaat om een hoop toestellen, die (nog) niet allemaal beschikbaar zijn in Nederland. De lijst is als volgt;

Xiaomi Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth Edition

Mi 9

Mi 9 Pro

Mi 9 SE

Mi 9 Explorer

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi CC9e

Redmi K30 (+ K30 Pro, 5G, K30S, Racing, K30i)

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Overigens missen we nog wel een aantal toestellen. Zo lijkt het ons voor de hand liggen als ook de nieuw aangekondigde Redmi Note 9T de update naar MIUI 12.5 krijgt. Ook de vorig jaar verschenen de Note 9S verwachten we daarbij. Daarbij zullen ook verschillende Poco-devices de update krijgen, maar is daarover nog niet meer bekend.