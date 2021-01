Xiaomi Mi Smart Clock aangekondigd: slimme wekker vol functies voor 49,95 euro

Xiaomi heeft vandaag het doek van twee nieuwe smartphones gehaald. Daarnaast zien we ook nog een leuke accessoire die de fabrikant heeft aangekondigd. Het is de Mi Smart Clock, een slimme wekker vol mogelijkheden.

Xiaomi Mi Smart Clock

Xiaomi presenteerde vanmiddag de Redmi Note 9T en Redmi 9T. Samen met deze twee smartphones zagen we ook nog een ander nieuw product terug dat toegevoegd wordt aan het portfolio van Xiaomi. De fabrikant laat de Mi Smart Clock zien, een slimme wekker vol functionaliteiten, welke we ook in Nederland zullen gaan zien.

De slimme wekker is voorzien van een 3,97 inch beeldscherm met een touchscreen. Je kunt hier de tijd, het weer en de kalender op weergeven. Daarnaast kun je ervoor kiezen om hem te gebruiken als digitale fotolijst. De Sunrise Alarm Modus zorgt ervoor dat voor het wekken de helderheid van het scherm langzaam toeneemt, wat moet zorgen voor rustiger opstaan. Daarnaast is de Xiaomi Mi Smart Clock voorzien van Google Assistent en Chromecast, en kun je verschillende slimme apparaten ermee beheren. Denk aan je beveiligingscamera, maar ook andere producten. Het is ons niet helemaal duidelijk of dit ook producten zijn die niet van Xiaomi zijn.

Dankzij de Chromecast-ondersteuning kun je muziek vanaf je telefoon of tablet naar de wekker sturen om af te spelen. Nog wat technische details; er is 1GB RAM en 4GB opslagruimte. De Mi Smart Clock werkt op toestellen met Android 4.4 en iOS 9.0 en hoger.

Vanaf midden februari kun je de Xiaomi Mi Smart Clock aanschaffen. Dit alles voor een prijs van 49,95 euro.