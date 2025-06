Xiaomi Smart Band 10 laat zich zien: dit biedt de nieuwe fitnesstracker

Een nieuwe fitnesstracker van Xiaomi is onderweg. De fabrikant werkt aan de Xiaomi Smart Band 10. Het product van enkele tientjes laat zich zien in het geruchtencircuit, en we krijgen ook de eerste specificaties te weten.

Xiaomi Smart Band 10 onderweg

Xiaomi werkt aan een nieuwe smartband, welke later dit jaar verwacht wordt. Het gaat om de Xiaomi Smart Band 10. Dit nieuwe horloge laat zich nu zien in het geruchtencircuit. De nieuwe generatie van Xiaomi’s populaire fitnesstracker volgt de Smart Band 9 op, die in september werd gelanceerd.

De Smart Band 10 beschikt over een 1,72 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 520 bij 212 pixels en een pixeldichtheid van 326 ppi. Het scherm is daarmee iets groter dan dat van zijn voorganger. Voor de batterijcapaciteit is gekozen voor een 233 mAh Li-Po-accu, die volgens de uitgelekte gegevens ongeveer 21 dagen meegaat bij normaal gebruik. Opladen zou ongeveer een uur duren.

Op softwarevlak draait de Smart Band 10 op HyperOS 2.0, Xiaomi’s eigen besturingssysteem dat eerder ook op smartphones van het merk verscheen, zoals de Xiaomi 15. De band ondersteunt meer dan 150 sportmodi en biedt een breed scala aan sensoren, waaronder een versnellingsmeter, gyroscoop, elektronisch kompas, PPG-sensor en een omgevingslichtsensor. Daarmee blijft Xiaomi zich richten op een brede doelgroep van sporters en gezondheidsbewuste gebruikers.

Het ontwerp van de band is licht en compact. Het frame is gemaakt van gezandstraald aluminium en de verwisselbare band is van TPU (thermoplastisch polyurethaan). Het apparaat meet 46,57 x 22,54 x 10,95 mm en weegt 16 gram. De gelekte afbeeldingen tonen drie kleurvarianten voor de polsband: wit, zwart en roze.

De prijs zal tussen de 40 en 50 euro liggen. Over een lanceringsdatum is nog niets officieel bekendgemaakt.