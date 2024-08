Xiaomi Smart Band 9 aangekondigd: fitnesstracker voor €39

Een nieuwe fitnesstracker van Xiaomi is onderweg. Het is de nieuwe Xiaomi Smart Band 9, welke voorzien zal zijn van een lage prijs en verschillende verbeteringen, ten opzichte van zijn voorganger.

Xiaomi Smart Band 9 is onderweg

We kunnen een nieuwe fitnesstracker van Xiaomi verwachten. De Xiaomi Smart Band 9. Deze nieuwe gadget zal later deze week verkrijgbaar zijn in Nederland. We weten dankzij de aankondiging voor China al de specificaties en eigenschappen van het horloge. Xiaomi zal de nieuwe Smart Band 9 voorzien van een ovale behuizing met een 1,62 inch AMOLED-scherm, voorzien van een resolutie van 490 x 192 pixels.

Voor de Xiaomi Smart Band 9 staan verschillende verbeteringen gepland. De helderheid van het scherm komt uit op 1200 nits, dubbel zo hoog als bij de Smart Band 8. De batterijcapaciteit komt uit op 233 mAh, waarbij deze zonder het gebruik van het Always On Display het 21 dagen moet uithouden. Het volledig opladen duurt 60 minuten.

De Xiaomi Smart Band 9 komt met een waterdichte behuizing, tot 50 meter diepte. Verder krijgt de fitnesstracker van Xiaomi een hartslagsensor, bloedzuurstofsensor en gyroscoop mee. Niet alleen kun je je activiteiten bijhouden, maar ook je slaap en andere zaken. Verder heeft Xiaomi de Smart Band 9 uitgerust met Bluetooth 5.4 en een NFC-chip. Het horloge kost 39 euro en is later verkrijgbaar in Nederland.