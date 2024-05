Xiaomi presenteert nieuwe Redmi Pad Pro

De Xiaomi tablet-serie wordt uitgebreid met een nieuw model. We maken nu kennis met de nieuwe Xiaomi Redmi Pad Pro. De tablet kenmerkt zich door het grote scherm, van 12,1 inch.

Redmi Pad Pro

Een nieuwe tablet is aangekondigd door Xiaomi. De tablet krijgt de naam Xiaomi Redmi Pad Pro en wordt gepositioneerd in het middensegment. De tablet krijgt een 12,1 inch scherm mee, met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De Redmi Pad Pro is vervaardigd uit metaal. Voor de multimedialiefhebber heeft het toestel een set van vier stereo-speakers, met Dolby Atmos.

Aan boord is een Snapdragon 7s Gen 2 chipset. Deze wordt bijgestaan door 6GB + 128GB, of 8GB RAM met 256GB opslagruimte. Middels een geheugenkaart is het geheugen uit te breiden. Er is een 10.000 mAh batterij met 33W laden en foto’s maak je met een 8 megapixel camera, welke je zowel aan de voorkant als aan de achterkant vindt. Bovenop het Android besturingssysteem is er de HyperOS laag. Helaas geeft Xiaomi, net als bij vrijwel alle smartphones, geen enkele informatie over wat je kunt verwachten qua updates.

De tablet komt er vanaf 299 euro, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren Gravity Gray, Mint Green en Ocean Blue. Een releasedatum wordt eveneens nog niet bekend gemaakt. Xiaomi heeft het alleen over ‘binnenkort’.