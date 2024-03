Xiaomi en OnePlus werken aan smartphone met ultrasone vingerafdrukscanner in scherm

Een vingerafdrukscanner in het scherm is niet heel bijzonder. Toch is er nog wel wat verbetering uit te voeren, zo merken fabrikanten op. Er wordt nu door OnePlus en Xiaomi gewerkt aan een ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm.

Nieuw type vingerafdrukscanner

De nieuwe Xiaomi 15-serie en de OnePlus 13 zouden volgens nieuwe informatie beschikken over een nieuw type vingerafdrukscanner. In plaats van de bekende optische vingerafdruksensor in het scherm, zou nu gewerkt worden aan een ultrasone vingerafdrukscanner.

Xiaomi test momenteel ultrasone sensoren voor de Xiaomi 15-serie, die al in ontwikkeling is. De OnePlus 13 zal naar verluidt ook overschakelen op een ultrasone vingerafdruksensor. Deze technologie, die ook wordt gebruikt door Samsung en Vivo, heeft het potentieel om het ontgrendelen van de telefoons sneller en nauwkeuriger te maken.

Hoewel de ontwikkeling van deze toestellen nog in de beginfase is en er in de toekomst nog wijzigingen kunnen plaatsvinden, zijn we enthousiast om ultrasone vingerafdruksensoren op meer smartphones te zien. De lancering van de Xiaomi 15-serie wordt eind dit jaar in China verwacht, gevolgd door een internationale lancering begin 2025.

