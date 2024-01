OnePlus 12 review: geslaagd met vlag en (halve) wimpel

Met de nieuwe OnePlus 12 brengt de fabrikant je een heel compleet, stijlvol toestel op de markt. De smartphone is gegroeid, zowel qua formaat als mogelijkheden, met onder andere een gigantische accu en verbeterde camera. Is het genoeg om de OnePlus te laten slagen? Je leest het in de OnePlus 12 review.

OnePlus 12 review

De OnePlus 12 is de nieuwste high-end smartphone van het merk en daarmee pakt de fabrikant flink uit. Een vertrouwd design, maar wel net wat groter, een enorme accucapaciteit die we nog niet eerder zagen in een high-end smartphone en een volop verbeterde camera. Met de OnePlus 12 laat het merk zien dat het een volwaardig alternatief wil bieden voor bijvoorbeeld de modellen uit de onlangs gepresenteerde Galaxy S24-serie van Samsung. Alvast één voordeel voor de OnePlus: de prijs van de 12 ligt lager dan de belangrijkste concurrenten. Of dat voldoende is om deze smartphone snel te bestellen, dat vertellen we je in de OnePlus 12 review.

Verkooppakket

We kunnen stellen dat OnePlus een vrij compleet pakket meelevert. Een hoesje zien we niet meer terug, in tegenstelling tot de OnePlus 11, andere belangrijke zaken worden nog wel meegeleverd. Dit is de rood gekleurde USB-C kabel en zelfs de 100W lader zit gewoon in de doos erbij. Uiteraard samen met wat papierwerk en een simnaald. Voor de echte OnePlus-liefhebbers zitten er ook enkele stickers bij, zoals ook Apple doet.

Design en interface

De OnePlus 12 is slechts op een paar kleine details na, gelijk aan de OnePlus 11 qua vormgeving. Dat betekent dat het scherm aan de voorzijde doorloopt aan de zijkanten. Standaard heeft OnePlus alvast een screenprotector op het scherm geplakt. Links van de smartphone vinden we de bekende alert-slider, waarmee je het toestel snel op trillen, geluid of stil zet. OnePlus levert ‘de 12’ met een IP65 certificering, wat betekent dat het tot op zekere hoogte stof- en waterdicht is.

In omvang is de OnePlus 12 wel een stukje gegroeid. Qua lengte vooral; die komt uit op 164,3 millimeter, maar door zijn breedte van 75,8 millimeter is hij wel nog (mits grote handen) aardig met één hand te bedienen. Het scherm is daarmee ook een stukje groter; 6,82 inch. Dit scherm verdient echt lof en het ziet er ontzettend goed uit. Een goede kijkhoek, rijke kleuren en een prettige helderheid op zonnige dagen en in de avonduren. Het display heeft een 120Hz verversingssnelheid en kan een maximale helderheid bereiken van 4500 nits. Dat is beduidend meer dan de 2600 nits die Samsung aanbiedt op bijvoorbeeld de Galaxy S24 Ultra. Waar we wel eens tegenaan liepen, wat vooral te merken was bij het maken van foto’s, is de doorlopende schermrand. Ongemerkt gebeurde het regelmatig dat je bij het vasthouden het scherm aanraakt en dus op de sluitertoets kunt drukken, zonder dat een foto gemaakt werd.

Aan de achterkant zien we eveneens een bekend ontwerp. Wat hierbij vooral opvalt, is de cirkelvormige cameramodule. Hierin zien we vier cirkels waarin de lenzen van de telefoon zitten. Uiteraard komen we daar later in de OnePlus 12 review op terug. Er wordt voor de camera weer samengewerkt met Hasselblad, en de verwachtingen zijn hooggespannen. In de OnePlus 12 is namelijk dezelfde hoofdsensor geplaatst als in de eerste foldable van de fabrikant; de OnePlus Open. In onze OnePlus Open review waren we al erg enthousiast over zowel het toestel als de camera. We zijn benieuwd of de OnePlus 12 dit succes weet voort te zetten.

Interface

OnePlus levert de smartphone met OxygenOS 14, dit is de nieuwe skin van de fabrikant, welke weer gebaseerd is op Android 14. De interface ziet er overzichtelijk en schoon uit, waarbij je het nodige kunt personaliseren. Je kunt natuurlijk mappen maken, die je ook nog eens groter van formaat kunt maken. Daarbij heb je snel en duidelijk inzicht in notificaties, kun je het Always On Display gebruiken en kunnen de randen van het scherm oplichten bij nieuwe meldingen. Het zijn handige functies die we kennen van andere Android-toestellen van OnePlus.

Communicatie en connectiviteit

Bellen, sms’en en natuurlijk appen… het is allemaal mogelijk met de OnePlus 12, en dat doet het toestel voortreffelijk. De geluidskwaliteit bij telefoongesprekken is prima en ook kun je snel je berichten tikken op het scherm. Standaard gebeurt dit met de drie apps van Google zelf: Google Telefoon, Berichten en Gboard.

Op het gebied van connectiviteit heeft de OnePlus 12 ook genoeg mogelijkheden in zich. Er is ruimte voor dual-sim, maar ook eSIM kan gebruikt worden op de nieuwe smartphone van het merk. OnePlus heeft ook op andere zaken niet bezuinigd. WiFi 6E maar ook WiFi 7 wordt ondersteund, er is Bluetooth 5.4 en natuurlijk kun je ook aan de slag met NFC en verschillende vormen van locatiebepaling.

Camera

Bij het zien van de OnePlus 12, kun je niet om de gigantische cameramodule heen. Hierin zitten drie camerasensoren. Dit betreft een 50 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/1,6, een 64 megapixel telelens en een 48 megapixel groothoeklens. De aansturing hiervan gaat via de gebruiksvriendelijke applicatie die zich vanzelf laat wijzen. Je hebt uitgebreide keuze aan standen en opties, maar je kunt een retoucheerfunctie bij portretten gebruiken en een filter selecteren.

De camera legt de plaatjes snel vast. De camerakwaliteit van de OnePlus 12 is erg goed, zo blijkt als we de foto’s op het grote scherm bekijken. Foto’s zijn hartstikke scherp en rijk aan kleuren, zonder dat hierbij overdreven wordt. We zagen bij de laatste vlaggenschepen van OnePlus steeds betere foto’s, en de OnePlus 12 verlegt deze grens overduidelijk. Het is goed en fijn te zien dat OnePlus hier echt werk van heeft gemaakt.

Wat verder opvalt, is dat de zoomlens, die kan inzoomen met 6x, niet alleen overdag erg scherpe foto’s aflevert, maar ook in de donkere uren scherpe foto’s levert. Die 6x zoom is een combinatie van optisch en digitaal. De 3x zoom gebeurt optisch. De groothoeklens levert over het algemeen ook goede beelden af, maar we zien wel wat kleurverschil in bijvoorbeeld de kleur van het gras. Overigens valt wel duidelijk op dat er tussen de verschillende lenzen kleurverschillen waarneembaar zijn, we hopen dat OnePlus dit nog wat kan optimaliseren met een software-update. Foto’s die we met de OnePlus hebben gemaakt, kun je hier bekijken in het digitale fotoalbum.

We hebben de OnePlus 12 vergeleken met de OnePlus 11. Wat opvalt is dat de 12 hier duidelijk realistischere foto’s maakt dan zijn voorganger. De verzadiging is duidelijker aanwezig bij de 11, al is het verschil niet bij iedere foto zo groot.

De OnePlus 12 camera hebben we ook nog even naast de iPhone 15 Pro Max gelegd. Apple’s high-end smartphone hebben we eerder besproken in de iPhone 15 Pro Max review, en is voorzien van een geavanceerde camera. Een overduidelijke winnaar is er niet direct. Wel vinden we de doortekening bij de iPhone wat beter in sommige situaties, maar de verschillen zijn echt niet groot. Het prijsverschil tussen de twee toestellen juist wel. Het scheelt zomaar 500 euro.

Videocamera

De videocamera van de ‘12’ kan in 8K filmen. Dit doet de camera dan met 24 frames per seconde. Wil je een hogere framesnelheid, dan kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld 4K of 1080p, waarbij je kunt kiezen uit 60 of 30fps. De videokwaliteit van de smartphone is prima te noemen. De sample die we met het toestel gemaakt hebben, kun je hieronder bekijken.



Multimedia

Ben je een liefhebber van films en series; dan zul je je met de OnePlus 12 prima vermaken. We waren al lovend over het scherm, en dat komt dus tijdens het bekijken van een video goed van pas. De smartphone laat beelden perfect zien.

Van de geluidskwaliteit worden we ook enthousiast. OnePlus geeft een set speakers mee met Dolby Atmos, en die zorgen voor een fijne geluidskwaliteit. Er is een goede balans tussen de hoge en de lage tonen, al heeft de OnePlus 12 wel de neiging wat meer naar de warme kant te gaan met de audio. Je kunt natuurlijk ook je muziek luisteren via de earbuds, headset of een Bluetooth-speaker. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Prestaties en updatebeleid

De OnePlus 12 is voorzien van de nieuwe, krachtige Snapdragon 8 Gen 3 chipset van Qualcomm. Deze chipset bewijst zich enorm goed en de ‘12’ is razendsnel in het uitvoeren van taken. In de afgelopen weken hebben we geen vervelende vertragingen of lags meegemaakt, en zo hoort het ook voor een toestel van deze prijs. Dit komt natuurlijk mede door het werkgeheugen van 16GB. Ons testexemplaar was verder uitgerust met 512GB opslagruimte. Je kunt ook kiezen voor de variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Updates voor OnePlus 12

Met de onthulling van de OnePlus 12-serie, heeft OnePlus ook veranderingen aangekondigd in het updatebeleid voor de OnePlus 12. De high-end smartphone van het bedrijf zal vijf jaar lang updates krijgen. Dit bestaat uit vijf jaar lang beveiligingsupdates, die eenmaal per twee maanden wordt uitgerold, en vier Android OS-updates. Dit is een flinke verbetering en een goede stap. Wel loopt het iets achter op Samsung, dat zeven jaar updates aanbiedt, waardoor je drie Android-versies meer krijgt.

Accu

Onder de stijlvolle motorkap van de OnePlus 12 is een flinke batterij te vinden. De accucapaciteit is namelijk met 400 mAh toegenomen, in vergelijking met de ‘11’. Dit brengt de batterijcapaciteit naar 5400 mAh en dat is ronduit erg veel. In mid-end toestellen wil nog weleens een 6000 mAh accu voorkomen, maar we zien ze vrijwel nooit in high-end modellen. Tel daarbij op dat je de OnePlus 12 met 100W bekabeld of 50W draadloos op kunt laden en je zit vrijwel nooit zonder stroom. Ja, je leest het goed. Draadloos laden is weer mogelijk, waar dit bij de OnePlus 11 juist weggelaten werd.

Dat is de theorie, maar hoe zit het in de praktijk? Nou, ook hier laat de OnePlus 12 zich van zijn beste kant zien. De smartphone gaat heerlijk lang mee op een acculading, en met normaal gebruik is twee dagen geen probleem. We noteren een schermtijd van meer dan negen uur als je veel op WiFi zit. Op het mobiele netwerk halen we een screen-on-time van gerust zes uur. Erg nette waarden.

Concurrenten

De concurrentie zit niet stil. We stipten de Apple iPhone 15 Pro Max al aan als concurrent, maar die kies je alleen als je geen Android wilt. Samsung heeft net de Galaxy S24-serie aangekondigd, en dat zal de grootste concurrent zijn. Denk aan de Galaxy S24 en Galaxy S24+ vooral, gezien de prijs. Die toestellen krijgen zeven jaar updates. Niet iedereen is even enthousiast over de One UI skin, en dan kan die van de OnePlus juist een dik voordeel zijn. De camera is bij beide toestellen goed. Wat betreft accuduur en vooral oplaadsnelheid wint OnePlus met vlag en wimpel. Waar je bij Samsung overspoeld wordt met AI-functies, moet je het bij de OnePlus 12 zelf doen. En daar is niets mis mee.

Beoordeling

De OnePlus 12 hebben we enkele weken getest en we zien duidelijk dat OnePlus veel verbeteringen heeft doorgevoerd in het toestel. De camera is een stuk beter dan voorheen en datzelfde geldt voor de accuduur, die erg goed is. Daarbij laad je de telefoon razendsnel weer op en is er een verbeterd updatebeleid. Het is een erg snel toestel met een prachtig scherm en je krijgt een compleet pakket, al moet je nu wel het hoesje missen. Daar staat wel tegenover dat de telefoon aan de grote kant is.

De punten die we aanhaalden met de OnePlus 11 zijn grotendeels aangepakt. Wel blijft het een vrij glad toestel, ondanks de net wat speelse textuur van ook de zwarte telefoon. Een hoesje kan daarom zeker aan te raden zijn. Zeker is wel; de OnePlus 12 is een smartphone waar je lange tijd plezier van gaat hebben. Een toestel met nauwelijks minpunten.

De OnePlus 12 is te koop bij: OnePlus zelf, bij Coolblue, Mobiel, Amazon en later ook bij Belsimpel.