OnePlus kondigt nieuwe skin aan: dit is OxygenOS 14

OnePlus heeft een nieuwe versie van haar eigen skin aangekondigd. OxygenOS 14 is gebaseerd op Android 14 en is voorzien van verschillende verbeteringen en verfijningen, maar er is meer.

OxygenOS 14

Samsung heeft One UI 6, OnePlus heeft OxygenOS 14. De nieuwe skin van OnePlus is nu aangekondigd waarbij de fabrikant tal van verbeteringen en optimalisaties klaar heeft staan. Dit samen met verfijningen in het ontwerp.

Er zijn tal van nieuwe technieken en technologieën die het geheel nog beter laat werken. Zo belooft OnePlus dat zelfs na 48 maanden gebruik het toestel nog net zo ‘smooth’ moet werken. Daarbij kan er 20GB bespaard worden op de systeemruimte door app-compressie en andere technieken. Hier draagt de nieuwe Trinity Engine aan bij.

De Strong Box zorgt voor de nodige beveiliging. Dit is een chip-level beveiliging encryptie technologie waarmee je bijvoorbeeld bestanden of wachtwoorden beveiligd op kan slaan. Deze feature is ook beschikbaar voor apps van derden. Ook is er de verbeterde Auto Pixelate functie, waarmee privacygevoelige informatie automatisch vervaagd kan worden. Denk aan creditcard-informatie. In OxygenOS 14 vind je ook een Privacy Center waarmee je de beveiliging kunt bekijken, net als het aanpassen van bijvoorbeeld machtigingen. Je kunt bij apps bijvoorbeeld ook aangeven dat apps enkel toegang mogen hebben tot sommige foto’s, niet van de volledige galerij.

Op het gebied van vormgeving heeft OnePlus verbeteringen aangekondigd voor de notificaties. Met File Dock kun je bestanden, tekst of andere zaken gemakkelijk overplaatsen naar je filemanager of een andere app. Daarbij kun je een onderwerp in je foto ingedrukt houden en deze apart delen. Dit kennen we al van Apple en Samsung. Heb je bijvoorbeeld in je foto een hond, dan houd je de hond ingedrukt, en die stuur je bijvoorbeeld als sticker via een andere app.

OnePlus belooft ook verbeteringen voor de notitie-app, waarbij je stijlen en verschillende soorten opmaak kunt gebruiken. Verder wordt het overschakelen naar OnePlus makkelijker met Clone Phone. Instellingen en veel meer wordt overgenomen op je nieuwe toestel.

OxygenOS 14 wordt verder voorzien van nieuwe animaties, geluiden en kleurensysteem. Het kleurenpalet kan daarbij automatisch veranderen op het moment van de dag. Hierbij kijkt het naar verschillende situaties, zoals de smartphone status, of het toestel aan het laden is en wat je aan het doen bent. Voor de ringtones zijn er 20 pakketten beschikbaar in het Aquamorphic thema. OnePlus belooft de nodige verbeteringen hiervoor. Ook moeten de kleuren meer comfortabel ogen. Verder kun je het nieuwe Go Green Always On Display gebruiken. Hiermee wordt op basis van je stappen en dergelijke de foto aangepast, waarbij je ook direct ziet hoeveel Co2 je hebt bespaard.

Uitrol

OnePlus start met de bètaversie van OxygenOS 14 voor de OnePlus 11. De definitieve versie, inclusief dus Android 14, moet starten voor dit toestel in midden-november, zo is het plan. Later worden meer toestellen bijgewerkt. Ben je benieuwd welke toestellen geüpdatet zullen worden naar Android 14, bezoek dan het Android 14 Update Overzicht van DroidApp.