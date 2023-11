OnePlus 11: update naar Android 14 wordt verspreid naar eerste regio’s

Na Xiaomi, Samsung en Sony volgt nu OnePlus met de uitrol van updates. De fabrikant begint met het verspreiden van de update naar Android 14 voor de OnePlus 11. De smartphone is de eerste van de fabrikant die de update aangeboden krijgt.

Android 14 komt naar OnePlus 11

De high-end smartphone van OnePlus is dit jaar de OnePlus 11. De smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met de grootse update naar Android 14. De update wordt gecombineerd met OnePlus haar nieuwe skin; OxygenOS 14. Deze versie werd eerder aangekondigd en is voorzien van een aantal verbeteringen, optimalisaties en bovenal nieuwe functies. Daarbij is er Microsoft Phone Link. Deze functie laat je notificaties op je pc bekijken, maar ook het scherm van je telefoon spiegelen op je computer.

De nieuwe OxygenOS 14 skin geeft je bijvoorbeeld nieuwe opties voor het Always On Display. Verder is er aandacht besteed aan verschillende zaken rondom beveiliging en privacy. Gebruikers kunnen met de auto pixelate-functie automatisch gevoelige informatie vervagen. Ook kun je makkelijker bestanden verplaatsen tussen mappen of deze delen. Ook kun je nu eigen stickers maken, een functie die we kennen van Samsung en Apple. Door bijvoorbeeld in een foto van je kat, de kat ingedrukt te houden kan deze digitaal uitgesneden worden, en kan deze gedeeld worden als losse foto. Met de update naar OxygenOS 14 komen ook nieuwe ringtones, animaties en kleursystemen naar je toestel. Alle nieuwe functies hebben we voor je verzameld in het artikel met nieuwe functies in OxygenOS 14.

De stabiele update van Android 14 wordt weliswaar naar de OnePlus 11 nu uitgerold, toch moeten veel gebruikers nog even wachten. Als eerst is de update beschikbaar in India. Later zal de update in Europa verspreid worden. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend, maar vermoedelijk duurt dit niet te lang meer.