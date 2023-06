OnePlus 11 krijgt OxygenOS 13.1 update met juni-patch

Een grote update staat klaar voor de OnePlus 11, het is OxygenOS 13.1. De high-end smartphone van het bedrijf wordt bijgewerkt met verbeteringen in de features. Wat heeft de .580 update te brengen?

OxygenOS 13.1 update voor OnePlus 11

De OnePlus 11 hebben we eerder uitgebreid besproken in de OnePlus 11 review. De smartphone heeft alles wat je nodig hebt en is de laatste tijd leuk in prijs gedaald. Nu is het tijd voor een volgende update met het volledige versienummer CPH2449_13.1.0.580. Deze OxygenOS 13.1 update heeft een grootte van 1,43GB en brengt een aantal nieuwe functies en verbeteringen.

Voor de update was het toestel voorzien van beveiligingsupdate april; na de update zien we beveiligingsupdate juni 2023. Opvallend is dat verschillende zaken in de vormgeving aangepast zijn, zo zien we net andere icoontjes bij het menu met instellingen en ook de snelle instellen zijn onder handen genomen. Dit wordt niet genoemd in de changelog.

Opvallend is de changelog van de update. We zien namelijk geen grote veranderingen of aanpassingen. Wel kun je de TalkBack descriptie gebruiken om teksten in afbeeldingen te herkennen en op te lezen. Deze optie vind je terug in de toegankelijkheids-instellingen van het toestel. Verder heeft OnePlus de OnePlus 11 uitgebreid met nieuwe game-mogelijkheden, zoals een knop om de muziek te bedienen in de Game Assistent. Tevens is daar ook een Championship mode. Verder vind je een vernieuwde Zen Space app terug op je telefoon met twee modi waarmee je je beter kunt focussen. Deze functies werden eind mei aangekondigd.

De update kun je nu downloaden op de OnePlus 11.