OnePlus Nord 3: dit gaat de prijs in Europa worden

OnePlus komt de laatste tijd met regelmaat in het nieuws met de nieuwe OnePlus Nord 3. Dat is nu ook het geval. De prijs van de nieuwe smartphone krijgen we nu te weten. Wat gaat de Nord 3 kosten in Europa?

Prijs van OnePlus Nord 3 uitgelekt

De prijs van de nieuwe OnePlus Nord 3 is uitgelekt. We schreven van de week al over het nieuwe toestel. De OnePlus Nord 3 persfoto’s zijn namelijk gisteren uitgelekt. De smartphone zal een Europese variant zijn van de eerder in China verschenen Ace 2V. De Ace-reeks is een modellijn die niet in deze regio gevoerd wordt.

Door deze rebranding weten we grotendeels al het één en ander over de specificaties van de smartphone. OnePlus zal de Nord 3 voorzien van een 6,74 inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9000 chipset en een 5000 mAh accu met 80W laden. Verder verwachten we een 50MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens en een macrosensor van 2 megapixel.

Dankzij de bekende Duitse bron Roland Quandt weten we nu meer over de prijs van het toestel. In Europa zal de smartphone uitgebracht worden voor een prijs van 449 euro. Hiervoor krijg je de versie met 8GB/128GB. Voor 549 euro krijg je het dubbele; 16GB/256GB.