OnePlus Nord 3: specificaties nieuwe smartphone verschenen

De OnePlus Nord 3 is wederom in het nieuws verschenen. De fabrikant zal het toestel binnenkort aankondigen, en nu komen we de specificaties van de smartphone te weten.

OnePlus Nord 3 specificaties uitgelekt

OnePlus komt in het nieuws met de OnePlus Nord 3. De specificaties van de uitgebreide mid-end smartphone zijn nu uitgelekt. Dit dankzij OnLeaks. Naar verwachting komt de smartphone rond juni-juli op de markt en in aanloop naar de aankondiging komen we nu steeds meer te weten. Begin februari werd al bekend dat de smartphone een alert-slider krijgt.

De OnePlus Nord 3 krijgt van de fabrikant een MediaTek Dimensity 9000 chipset. Deze wordt bijgestaan door tenminste 8GB aan werkgeheugen. De opslagruimte zou uitkomen op 128GB/256GB. De 5000 mAh batterij van de telefoon kan opgeladen worden met een snelheid van 80W. Gebruikers kunnen foto’s maken met de triple-camera achterop. Deze biedt een 50 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een macrosensor van 2 megapixel. De front-camera voor de selfies telt 16 megapixel.

Ook is er informatie bekend over het scherm. Het toestel krijgt een 6,72 inch AMOLED-scherm, welke een Full-HD+ resolutie biedt. De verversingssnelheid van het scherm komt uit op 120Hz. In de komende maanden zullen we meer te weten komen over het toestel.