OnePlus Nord 3: eerste specificaties opgedoken; met alert-slider

OnePlus zal op 7 februari haar nieuwe OnePlus 11 aankondigen voor de Europese markt. In de komende tijd krijgen we nog een nieuwe smartphone te zien; de OnePlus Nord 3. Over de nieuwe smartphone krijgen we nu de eerste specificaties te horen.

OnePlus Nord 3 in het nieuws

OnePlus lijkt binnenkort met een nieuwe smartphone te komen in het middensegment. De telefoon in kwestie wordt de OnePlus Nord 3 genoemd; als logische opvolger van de twee jaar geleden verschenen OnePlus Nord 2. Dankzij bronnen komen we ook het nodige te weten over het nieuwe toestel. Duidelijk wordt dat OnePlus weer een alert-slider plaatst, zoals ook bij het vorige model het geval was. Dit was niet vanzelfsprekend omdat OnePlus soms toestellen uitbrengt zonder zo’n handige knop waarmee je het toestel snel op stil, trillen of geluid zet.

In de OnePlus Nord 3 verwachten de MediaTek Dimensity 8200 chipset. Deze processor biedt ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verwacht wordt dat de Chinese fabrikant de smartphone uitbrengt met een 6,74 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 1.5K. De accu zou circa 4500-5000 mAh aan capaciteit bieden en kan opgeladen worden met een kracht van 100W. We gaan Android 13 zien, samen met OxygenOS 13.1, dat vermoedelijk een licht verbeterde versie is van de huidige OxygenOS-versie, 13.0.

Aan de achterzijde krijgt de telefoon vermoedelijk een triple-camera, waarbij gesproken wordt over een 64MP of 50MP hoofdcamera. Dit samen met een 8MP groothoeklens en nog een extra 2 megapixel lens. Wanneer OnePlus de aankondiging gepland heeft staan is niet bekend.