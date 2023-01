OnePlus Nord CE 3 verschijnt op gelekte foto’s

Een nieuwe smartphone van OnePlus is onderweg. Waar we langere tijd bestookt zijn met berichten over de OnePlus 11 en ook de Nord 3 voorbij hebben zien komen, is het nu de beurt aan de OnePlus Nord CE 3. Foto’s van het toestel zijn nu opgedoken.

OnePlus Nord CE 3 op beeld

We hebben al veel gehoord over verschillende modellen van OnePlus, nu is het de beurt aan de OnePlus Nord CE 3. De nieuwe smartphone verwachten we dit jaar als opvolger van de OnePlus Nord CE 2. In de OnePlus Nord CE 2 review die we vorig jaar hebben gepubliceerd, werd al duidelijk dat OnePlus een heel fijne smartphone uit heeft gebracht, zeker voor de prijs van het toestel. Perfect was de telefoon niet, maar wellicht gaat de nieuwe OnePlus Nord CE 3 dat verschil rechttrekken?

De foto’s die de OnePlus Nord CE 3 laten zien, tonen een smartphone die lijkt te beschikken over een glanzende achterkant. In de twee grote cameramodules zitten in totaal drie lenzen, al zou volgens de bron een groothoeklens niet aanwezig zijn. De zijkant is mat afgewerkt en OnePlus zou ook een groene kleur uit willen brengen.

De telefoon krijgt naar verluidt een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm met een 120Hz verversingssnelheid. Ook wordt een 16MP front-camera verwacht. Als de geruchten kloppen, kunnen we achterop een 108MP camera verwachten, maar we houden hiervoor nog een slag om de arm. Vermoedelijk komt de OnePlus Nord CE met een Snapdragon 695 processor en 5000 mAh batterij met 67W snelladen. Als de informatie klopt, kondigt OnePlus het toestel in juli van dit jaar aan.