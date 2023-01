OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro krijgen geen updates meer; december-patch is laatste

OnePlus heeft het startschot gegeven van de laatste update die beschikbaar wordt gesteld voor de vier toestellen uit de OnePlus 7-serie. De vier modellen krijgen nu hun laatste update aangeboden, samen met de beveiligingsupdate van december.

Geen updates meer voor OnePlus 7-serie

De OnePlus 7-serie zal niet langer meer updates ontvangen. Dit nieuws is bevestigd door de fabrikant. Het bedrijf laat weten dat er nu is gestart met het uitrollen van een nieuwe beveiligingsupdate, waarbij ook enkele zaken worden verbeterd. Het gaat om alle toestellen uit de 7-serie; de OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro. In mei 2019 werden de eerste twee genoemde modellen uitgebracht, de T-modellen kwamen in oktober van dat jaar naar Europa.

De vier toestellen zijn allen bijgewerkt tot en met Android 12. De 7 en 7 Pro kwamen met Android 9 Pie op de markt, de 7T-modellen kwamen met Android 10. Nu de laatste update uitgerold wordt, pakt OnePlus nog enkele zaken aan en is het daarna klaar met de updates. Het gaat om beveiligingsupdate december, met nog wat verbeteringen, waarvan we de changelog hieronder voor je hebben neergezet.

