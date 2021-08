OnePlus 7(T) en 7(T) Pro ontvangen juni-patch met verbeteringen: OxygenOS 11.0.2.1

Een nieuwe update wordt door OnePlus verspreid voor de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro. Ditzelfde geldt voor de OnePlus 7T en de 7T Pro. De vier modellen zien OxygenOS 11.0.2.1 binnenkomen, welke een reeks verbeteringen bevat. Het kent een reeks bugfixes, maar ook een nieuwere beveiligingsupdate.

OxygenOS 11.0.2.1 voor OnePlus 7(T) (Pro)

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het is begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de OnePlus 7, 7T, 7T Pro en de OnePlus 7 Pro. De vier toestellen van de fabrikant, welke ook alweer een tijdje op Android 11 draaien, krijgen OxygenOS 11.0.2.1. We zien allereerst beveiligingsupdate juni. Verder wordt een bug aangepakt waarbij content van sommige videodiensten niet in high-definition afgespeeld kon worden. Ook het energieverbruik moet met de update aangepakt worden.

We hebben de changelog van de nieuwe update voor de OnePlus 7(T)-serie hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Reduced Power consumption Improved overheating control management Fixed the issue of not being able to play high-definition videos on some video platforms Upgraded Android Security Patch to 2021.06

File Manager Fixed the crash issue of the application

Camera Fixed the issue that the camera is blurred when shooting on fullscreen size Improved the stability

Phone Optimized the dialpad UI display effect



De update wordt gefaseerd uitgerold voor de OnePlus-modellen. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

