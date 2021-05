OnePlus 7 en 7T-gebruikers klagen steen en been over Android 11-update

Gebruikers van de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro zijn in grote getalen ontevreden met de Android 11-update. Er duikt een waslijst op van problemen waar gebruikers tegenaan lopen.

OnePlus 7(T) vol Android 11-problemen

Sinds een aantal weken draaien de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro op Android 11. Dit is de meest recente Android-versie die door fabrikanten uitgestuurd kan worden naar de gebruikers. Dat heeft OnePlus dus ook gedaan. Maar dit pakt niet bij iedereen even goed uit.

We werden door Timo getipt op een groot aantal klachten die gemeld worden op de forums van OnePlus en op Reddit. Het gaat over problemen die nogal variëren. Gebruikers klagen over een leeglopende accu wanneer de telefoon niet gebruikt wordt. Verder zouden er problemen zijn met de mobiele dataverbinding, het ontvangen van meldingen en laden apps enorm traag. Andere gebruikers melden verder dat hun toestel erg warm wordt en dat apps met regelmaat crashen.

Onze tipgever meldt echter dat hij niet de problemen opmerkt op OnePlus 7 Pro. Het lijkt dus niet bij iedereen het geval. Overigens kan het soms helpen om na een Android-update een factory reset te doen. Je bent dan wel alle bestanden kwijt, dus een back-up maken is raadzaam.

