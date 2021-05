OnePlus komt met eigen ‘Theme Store’ voor het downloaden van thema’s

OnePlus heeft de eigen OxygenOS skin over Android liggen en geeft je veel mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden binnenkort verder uitgebreid, met een eigen thema store.

Theme Store van OnePlus

OnePlus komt met een uitbreiding voor de OxygenOS-laag over Android. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat het met een eigen Theme Store komt. Verschillende andere merken zoals Samsung en Huawei hebben dit al veel langer, en nu volgt dus ook OnePlus. In de eigen Theme Store kun je andere thema’s downloaden voor je smartphone.

Thema’s op de Huawei P20 Pro

De nieuwe functie zal beschikbaar komen bij de volgende grote Oxygen-update, zo meldt de fabrikant. In de komende tijd zal de fabrikant de nodige feedback verzamelen voor de eigen themawinkel. Het is een logische stap van OnePlus, gezien OnePlus de gebruikers met de eigen OxygenOS skin al veel personalisatie-opties geeft.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer OnePlus de grootse OxygenOS-update uitrolt. Mogelijk is dit -pas- met de update naar Android 12. Het is ook mogelijk dat OnePlus tussendoor een grootse OxygenOS-update verspreidt voor haar toestellen.

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 893,00 euro