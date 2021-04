OnePlus geeft duidelijkheid over wanneer OnePlus 6 en 6T update naar Android 11 krijgen

Na lange tijd van radiostilte heeft OnePlus meer informatie gegeven over de updateplannen voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T. Beide toestellen moeten nog lange tijd wachten totdat het moment daar is om Android 11 binnen te halen, zo maakt het bedrijf bekend.

6 en 6T: Lang wachten op Android 11

OnePlus zal nog even wachten met het uitrollen van de update naar Android 11 voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T. De fabrikant heeft eindelijk hierover meer informatie gegeven. Afgelopen donderdag verscheen er een nieuwe OxygenOS-update voor de 6-serie, maar nog altijd was er geen teken van Android 11. De toestellen die in 2018 uitgebracht werden, zullen echter wel de update naar Android 11 krijgen. Tot zover het goede nieuws.

Om de update aangeboden te krijgen, moet nog flink afgewacht worden. De OnePlus 6 en OnePlus 6T zullen pas aan het eind van het jaar de update krijgen, zo lijkt het. Vanaf eind augustus zal door de Chinese fabrikant begonnen worden met het verspreiden van Open Beta’s voor de 6-serie. Pas een paar maanden erna zal de definitieve versie uitgerold worden. Toch is het netjes dat OnePlus de 6 en 6T de update nog geeft naar Android 11. Het is namelijk de derde Android-update voor de serie, één meer dan beloofd.

