OnePlus 6 en 6T krijgen OxygenOS 10.3.10 update, maar nog geen Android 11

OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Nog altijd is het geen teken van Android 11, maar is er wel een nieuwe security-patch. Het is de OxygenOS 10.3.10 update die nu uitgerold wordt.

OxygenOS 10.3.10

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de twee toestellen uit de 6-serie van OnePlus. Gebruikers van de OnePlus 6 en de OnePlus 6T zien een update binnenrollen naar OxygenOS 10.3.10. Helaas dus nog geen teken van Android 11 voor de twee toestellen, al heeft OnePlus eerder wel de bevestiging gegeven dat deze update er aan zit te komen voor de 6-serie.

De update voor de 6 en 6T brengt eigenlijk alleen de nieuwe beveiligingsupdate van april. Daarbij worden enkele andere kleine verbeteringen beloofd. De changelog van de update hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

System Updated Android Security Patch to 2021.04 Fixed known issues and improved system stability



Als de update beschikbaar is voor je toestel, dan krijg je hier een melding van op je 6 of 6T.

