Android beveiligingsupdate april 2021: 39 patches doorgevoerd

Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor het Android-besturingssysteem. De april-patch is in de afgelopen week al voor een aantal toestellen beschikbaar gesteld. De april-update brengt ook een reeks verbeteringen voor Pixel-toestellen.

Beveiligingsupdate april 2021

Iedere maand wordt door Google een nieuwe security-patch vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Fabrikanten kunnen hiermee aan de slag gaan om de update te optimaliseren voor hun smartphone. Dat is nu ook het geval, we zijn aangekomen bij beveiligingsupdate april 2021. Deze update is in de afgelopen week al voor verschillende Samsung-toestellen verspreid. Nu krijgen we ook wat meer inzicht in deze update.

We zien 39 patches deze maand. Het gaat om kwetsbaarheden in het framework en in Qualcomm-componenten, maar ook in andere onderdelen van apparaten en software. Google pakt deze aan, maar ze zijn niet allemaal voor ieder toestel. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de Android-versie, componenten in een toestel en er wordt ook onderscheid gemaakt in risiconiveau.

De update brengt verbeteringen voor de Pixel-toestellen. Onder andere verbeteringen in de camera-apps van derden, en problemen in de Feature Drop. De update wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren totdat fabrikanten deze klaar hebben staan voor jouw toestel. Krijg je de update binnen op je smartphone? Laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot.