Android beveiligingsupdate maart 2021: 43 kwetsbaarheden aangepakt

Tientallen kwetsbaarheden in Android zijn met de nieuwste security-patch aangepakt. Google heeft beveiligingsupdate maart 2021 uitgebracht, en komt daarbij ook nog met verbeteringen voor de Pixel-devices.

Beveiligingsupdate maart 2021

Iedere maand verschijnt er een nieuwe security-patch voor Android. Niet gek dus dat we aan het begin van de nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate zien. Met beveiligingsupdate maart 2021 pakt Google tientallen kwetsbaarheden aan; in totaal zijn het er 43. Fabrikanten voegen hier doorgaans nog eigen patches ook aan toe, al verschilt dit per fabrikant nog.

Niet alle 43 patches zijn voor alle toestellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen Android-versies en componenten in smartphones. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het type processor. In de komende weken zullen fabrikanten de update optimaliseren voor hun smartphones. Krijg je de update binnen, mail deze dan samen met een screenshot naar ons.

Pixel

Nog een extra toevoeging voor de Pixel-toestellen. Met beveiligingsupdate maart 2021 worden een reeks fixes voor de Pixels meegeleverd. Die hebben we hieronder voor je neergezet.