De 7 beste apps van februari 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

De tweede maand van het jaar 2021 ligt achter ons, met een hoop sneeuw maar juist ook zomerse temperaturen. Tijd om op Android-gebied terug te blikken met het belangrijkste nieuws en de beste apps.

Android in februari

Februari was de maand van de lancering van Android 12. We hebben in een uitgebreid artikel alle nieuwe features in Android 12 op een rij gezet. Xiaomi presenteerde in februari haar nieuwe high-end smartphone; de Mi 11. En vanaf nu kun je de Mi 11 pre-orderen. Motorola presenteerde de Moto G30. Huawei toonde haar nieuwe vouwbare toestel; de Mate X2. Ook was er deze maand weer genoeg nieuws te melden over de OnePlus 9-serie. Nokia kondigde begin deze maand de Nokia 1.4 met Android Go aan.

WhatsApp maakte bekend dat je de nieuwe voorwaarden wel zult moeten accepteren, anders worden vanaf 15 mei accounts geblokkeerd. Vanaf nu kun je via Nearby Share apps met anderen delen uit de Play Store, zonder internetverbinding. LastPass gaat vanaf maart de gratis versie verder beperken. Vodafone kwam met nieuwe abonnementen waarbij de prijzen en databundels werden aangepast.

PostNL begint met het vervangen van het Niet-thuisbriefje door de PostNL app. Xiaomi presenteerde een compleet nieuw design voor een smartphone met een onwijs vet watervalscherm. De overheid heeft bekend gemaakt dat de boete voor het gebruik van de smartphone achter het stuur flink omhoog zal gaan. Groot nieuws was er van Samsung, dat voor alle toestellen vanaf 2019 voortaan het updatebeleid flink heeft verbeterd. Hopelijk volgt de rest van de fabrikanten snel.

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we in februari weer vier toestellen behandeld. De vergeten toestellen van deze maand vind je hieronder.

Reviews en tips

We hebben verschillende reviews gepubliceerd in februari. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Denk aan de handige Chromebook en Android-tablet in één. We zijn ook aan de slag gegaan met de Nokia 5.4 en de Samsung Galaxy S21+.

Wil je nog meer uit je Android-toestel halen? We hebben een handige Android 11-tip voor je. Daarnaast heeft DroidApp een aantal mooie specials gedeeld.

Beste apps

In februari hebben we ook verschillende applicaties besproken. Dit kan zijn omdat ze nieuw zijn uitgebracht, een update hebben ontvangen of gewoon omdat het een handige, vermakende applicatie is. De 7 beste Android-apps van februari zetten we hieronder op een rij.

Flitsmeister

Flitsmeister heeft flink uitgepakt deze maand. Allereerst kun je zelf ook uitpakken dankzij de nieuwe vriendencode die vanaf nu in de Flitsmeister app terug is te vinden. Daarnaast kunnen beta-gebruikers aan de slag met Flitsmeister voor Android Auto. Deze testversie is vanaf nu beschikbaar.

Drops

Zonder er al teveel tijd in hoeven te steken, een nieuwe taal leren? We bespraken Drops. Deze applicatie laat je met 5 minuten per dag spelenderwijs een nieuwe taal leren. Werken aan je Zweeds, Duits, Frans, Engels of een andere taal wordt vermakelijk en laagdrempelig mogelijk gemaakt met deze applicatie.

Aangifte 2020

Vanaf vandaag is het weer zover; je kunt je belastingaangifte doen over het jaar 2020. De Aangifte 2020 app helpt je met het doen van belastingaangifte en als alle gegevens bekend zijn bij de Belastingdienst, dan kun je de hele aangifte via de app indienen. We praten je uitgebreid bij over de Belastingaangifte app in dit artikel.

Petal Maps

Google heeft Google Maps, Huawei heeft Petal Maps. Vooral handig voor de toestellen zonder Google-services, maar ook toestellen met Google-services ondersteunen de de dienst. De langverwachte update voor de kaartendienst is nu uitgerold. Met de nieuwste versie van Petal Maps kun je nu ook een route plannen met het openbaar vervoer, en jawel, je kunt vanaf nu ook navigeren. Dat maakt de app een stuk nuttiger dan dat hij tot nu toe was.

Je kunt Petal Maps downloaden uit de AppGallery van Huawei.

Google Maps

Een andere navigatie-app waarover in de afgelopen maand genoeg te melden was, was Google Maps. DroidApp ontdekte dat je in Europa nu in Google Maps de brandstofprijzen te zien krijgt. Daarnaast krijg je nu de handige split-screen modus voor Street View voorgeschoteld. Erg handig! Er lijkt ook gewerkt te worden aan een nieuwe routeplanner, die er toch een stuk onhandiger uitziet. Daarbij maakte Google bekend dat het in de komende weken het donkere thema uitrolt naar Maps, eindelijk!

Netflix

Netflix heeft sinds februari ook een nieuwe functie aangekondigd. In de komende weken wordt een optie uitgerold waarmee automatisch films en series die voor jou interessant zijn, worden gedownload. Zo hoef je nooit meer zonder iets te kijken te zitten en kun je direct beginnen met het kijken van een nieuwe aflevering. De functie wordt de Downloads for You-functie genoemd.

Speedtest

Met de nieuwste versie van de Speedtest app kun je nu nog meer doen dan alleen je internetsnelheid meten. Met de laatste update kun je dekkingskaarten in de Speedtest app bekijken. Hier zie je precies de dekking op straatniveau. Niet alleen van je eigen mobiele provider, maar ook van andere providers. Daarnaast werkt het ook in andere landen, zodat je alvast kan zien welke provider de sterkste dekking aanbiedt op je vakantieadres.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App mag niet op je smartphone ontbreken. Met de gratis applicatie blijf je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Ook specials met tips en apps en de uitgebreide reviews vind je terug in de DroidApp App. Verder heb je toegang tot het uitgebreide aanbod van specificaties en actuele prijzen van alle smartphones!