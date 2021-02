PostNL app gaat tijdens proef ‘Niet-thuisbriefje’ vervangen

PostNL begint met een proef waarbij je geen niet-thuisbriefje meer ontvangt als je de pakketbezorger mis bent gelopen. Er wordt gekeken of mensen slimmer geïnformeerd kunnen worden over hun pakket. We vertellen je er meer over.

PostNL zonder niet-thuisbriefje

Aan een beperkte groep heeft PostNL een bericht uitgestuurd over een nieuwe proef die het postbedrijf doet. Het bedrijf wil testen of er op een slimmere manier geïnformeerd kan worden over je pakketten die onderweg zijn. In de periode van 8 februari 2021 tot en met 28 maart 2021 krijgen de desbetreffende mensen geen briefje meer dat de pakketbezorger is geweest. In plaats daarvan worden zij op de hoogte gehouden via de PostNL app en via e-mail. Op die manier wil PostNL testen of het ontvangen van een niet-thuisbriefje nog wel nodig is.

De proef van PostNL loopt in drie gebieden. Het gaat hierbij niet om vaste plaatsen, maar in gebieden rondom drie sorteercentra; Den Hoorn, Nieuwegein en Waddinxveen. Degenen die deel uitmaken van de proef, zijn per mail op de hoogte gesteld van het project. Zo wordt voorkomen dat bij mensen die niet digitaal bereikt kunnen worden, niet op de hoogte gehouden worden van hun pakket.

Volgens PostNL zijn de papieren briefjes overbodig. Het zorgt daarnaast voor besparing van papier (en dus het milieu) en kost ook minder tijd voor de bezorger. Eind maart zal PostNL de proef evalueren. Op dit moment is niet gezegd dat de papieren briefjes verdwijnen.