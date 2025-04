PostNL laat je nu je favoriete PostNL-punt selecteren

Je kunt niet altijd thuisblijven voor je pakketjes of je mist net de bezorger. Dus weer naar dat PostNL punt aan de andere kant van de stad. Dat hoeft vanaf vandaag niet meer dankzij een nieuwe functie in de PostNL app.

Kies je PostNL punt

Vanaf nu kan je je favoriete PostNL-punt instellen via de bezorgvoorkeuren binnen de PostNL-app. Zo kan je kiezen voor een punt waar je langskomt na het werk of waar je ’s avonds nog even langs gaat voor een boodschap. Ben je vaak niet thuis als de bezorger voor de deur staat dan laat je de pakketjes direct op het PostNL-punt bezorgen.

Voor het wijzigen van deze en andere bezorgvoorkeuren, bijvoorbeeld of je pakket bij de buren afgegeven mag worden kan je aanpassen in de PostNL app of via de PostNL-website. De applicatie is afgelopen woensdag bijgewerkt om je van deze nieuwe bezorgoptie te voorzien.