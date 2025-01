PostNL jaaroverzicht 2024: hoeveel pakketjes werden er bij jou bezorgd?

In de PostNL app kun je vanaf nu een nieuw jaaroverzicht raadplegen. Het gaat om het PostNL jaaroverzicht van 2024. Je krijgt hierbij interessante statistieken te zien over hoe vaak de pakketbezorger bijvoorbeeld aan je deur stond het afgelopen jaar.

PostNL jaaroverzicht 2024

Vorig jaar kwam PostNL al met een jaaroverzicht in de app van het bedrijf zelf, dit jaar is dat niet anders. Je vindt het persoonlijke PostNL jaaroverzicht vanaf nu terug in de PostNL app. Met de nieuwe informatie krijg je te zien hoe vaak de pakketbezorger eigenlijk bij je voor de deur? Je krijgt het allemaal inzichtelijk vie de functie. Deze herken je aan de grote blauwe balk in de applicatie, op het startscherm.

Na het aantikken van het jaaroverzicht, word je doorgeleid naar een mobiele pagina. Vervolgens kun je door de verschillende statistieken swipen. Je krijgt als eerst te zien hoeveel pakketten er afgeleverd zijn door PostNL bij je thuis. Tevens zie je op welke plek je staat, als het een wedstrijd zou zijn van hoeveel pakketten je in het afgelopen hebt ontvangen. In het laatste scherm zie je in welke maand de meeste pakjes bij je thuis bezorgd werden.

De functie is vanaf nu te vinden in de PostNL app.

Benieuwd naar andere jaaroverzichten? DroidApp heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de beste, meest accurate weer-applicatie van Nederland. De resultaten lees je in de Weer-app test 2024.