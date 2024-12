Google Year in Search 2024: hier zochten we het meest naar

Het eigen jaaroverzicht van Google is gedeeld. Met Year in Search 2024 komen we te weten welke zoektermen het meest populair waren in het afgelopen jaar. Welke personen, onderwerpen en vragen werden het meest ingetypt in de zoekbalk van Google de afgelopen twaalf maanden?

Year in Search 2024

Ieder jaar brengt Google een mooi jaaroverzicht uit met daarin de zoektrends van het afgelopen jaar. Vorig jaar verscheen logischerwijs Year in Search 2023, dit jaar komt Google met de ‘2024-versie’. Niet alleen met de wereldwijde trends, maar ook de trends per land. Waar zochten we in Nederland het meest naar?

De meest populaire zoekopdrachten waren;

EK Joost Klein Olympische Spelen Liam Payne Temu iPhone 16 Ali B Dick Schoof Sifan Hassan Europese Verkiezingen

In het kader van internationale beroemdheden zochten we vooral naar Donald Trump, Kate Middleton en Kamala Harris. De bekendste Nederlanders waar we naar zochten waren Joost Klein, Ali B en Dick Schoof. Voor wat betreft Film & TV waren Fool Me Once, Over Mijn Lijk en Baby Reindeer de populairste zoektermen. De populairste hoe-vragen waren;

Hoe stem je bij verkiezingen in Nederland? Hoe laat speelt Nederland? Hoe laat Joost Klein? Hoe laat Jake Paul Mike Tyson? Hoe laat Femke Bol?

De populairste Wat-vragen waren de volgende 5;

Wat is Flakka? Wat is er met Joost Klein? Wat kost een fatbike? Wat is buitenspel? All eyes on Rafah wat is dat?

We hebben ons ook veel Waarom-vragen gesteld, en die aan Google gevraagd. Dat waren deze vijf vragen;

Waarom zijn cornflakes uitgevonden? Waarom F1 op zaterdag? Waarom is Joost Klein gediskwalificeerd? Waarom wordt Cucurella uitgefloten? Waarom doet Israel mee aan Songfestival?

Wereldwijd

Wereldwijd zochten we veel naar de Amerikaanse verkiezen, de Olympische Spelen, de UEFA European Championshop, Liam Payne, Donald Trump, Katt Williams en de film Inside Out 2. Het nummer Not Like Us van Kendrick Lamar werd het meest Gegoogeld. Verder werd er veel geneuried om te zoeken naar nummers zoals ‘Beautiful Things’ van Benson Boone. Op Google Maps zochten we vaak naar Central Park in New York, The British Museum in Londen en Arena di Verona in Italië. Alle wereldwijde trends kun je hier vinden.

Onderstaande video vat de trends en gebeurtenissen van 2024 samen.