Het beste van DroidApp in 2024: alles wat je niet mocht missen

DroidApp vierde in 2024 haar tienjarig bestaan. Maar er was in 2024 nog veel meer te doen en te melden. Zoals ieder jaar zetten we ook dit jaar onze beste content van het jaar voor je op een rijtje in het artikel ‘Het beste van DroidApp in 2024’.

Het beste van DroidApp in 2024

Vele pagina’s vol mooie, boeiende content. Daar hebben we ook in het jaar 2024 weer voor gezorgd. We hopen dat we je dit jaar weer goed hebben mogen informeren en hebben mogen entertainen. Op DroidApp brengen we je niet alleen het belangrijkste nieuws, we delen ook reviews, achtergrondartikelen, tips en natuurlijk onze mooie rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

In dit artikel zetten we de beste, eigen content van 2024 nog eens op een rijtje. Wat heb je in het afgelopen jaar echt niet mogen missen? Natuurlijk is dat de Weer-app test 2024, met dit jaar weer een nieuwe winnaar. Maar er was meer. Wil je die van vorig jaar nog eens nalezen, lees dan zeker ‘Het beste van DroidApp in 2023‘.

Specials van onze schrijvers

De 5 meest onmisbare apps van 2024 volgens: Luke – Kelly – Stefan

Andere specials

Reviews

We hebben in 2024 verschillende mooie reviews gepubliceerd. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Accessoires

Tips

Vergeten

Onze ‘Vergeten’-rubriek wisselen we af met edities van telefoons van eerder en smartphones van relatief korter geleden. Toestellen waar je helemaal niet meer aan hebt gedacht, komen hier voorbij. Iedere zondag vind je op DroidApp een nieuwe editie van de rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’. Deze edities verschenen in 2024 online.

Apple

Google

HTC

LG

Motorola

Nokia

Samsung

Sony (Ericsson)

Andere merken

Wat vond jij? Wat was voor jou de mooiste content van DroidApp het afgelopen jaar? En wat vind je van onze ‘Vergeten’ rubriek? Deel je ervaringen met ons, via het reactieformulier hieronder.