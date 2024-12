De 5 meest onmisbare apps van 2024 volgens Kelly

Applicaties; ze zijn er in vele soorten, maten en genres. DroidApp-schrijvers delen aan het eind van het jaar de meest onmisbare applicaties van het afgelopen jaar. Wat zijn de vijf meest onmisbare apps van Kelly?

Onmisbare apps van Kelly

Ieder jaar delen de DroidApp-schrijvers hun overzicht met de meest onmisbare applicaties van het afgelopen jaar. Welke apps zijn het meest aangetikt dit jaar op de telefoon van Kelly? De meest onmisbare apps van Kelly staan in dit overzicht.

Ben je benieuwd naar eerdere specials, met de onmisbare apps van Kelly en andere redacteuren? Zie dan hier het volledige overzicht, en hieronder de meest recente specials.

Dit zijn de apps

Scoupy

Dit jaar ben ik de app Scoupy gaan gebruiken. Via deze app heb je een digitale spaarkaart. Als je een bon hebt van een winkel die in de app staat kun je hier een foto van maken. Vervolgens kies je optie sparen in de winkelstraat en mag je ook aan het digitale rad draaien, hier kun je onder anderde meerdere zegels winnen voor de spaarkaart, maar ook je aankoopwaarde terugkrijgen. Wanneer de spaarkaart vol is krijg je vanuit Scoupy €1,- aan je tegoed toegevoegd en doe je mee om een extra prijs te winnen. Ook is het leuk en handig dat er ook cashback producten in staan. Je dient alleen goed op te letten waar je deze koopt want sommige zijn winkel afhankelijk. Op deze manier kun je goedkoper en soms gratis wat producten in huis halen.

ANWB Onderweg

De Onderweg app van de ANWB komt ook goed van pas. Deze gebruik ik om de benzineprijzen te vergelijken. Hier kan je makkelijk op filteren en zie je door de kleuren van de vakjes al snel waar de benzineprijs hoger ligt. Maar ik maak ook gebruik van de parkeerfunctie. De parkeerfunctie is in samenwerking met Yellowbrick, maar werkt wel direct vanuit de Onderweg app. Verder zit er binnen de app ook meteen je digitale lidmaatschapskaart en zie je wat voor andere zaken je bij de ANWB hebt geregeld.

F1tv

Als Formule 1 liefhebber is het wel fijn om een goede app te hebben zodat je, ongeacht waar je bent, toch dingen kunt bekijken van het raceweekend. Ik gebruik de app zowel op mijn telefoon en tablet, maar ook via de Chromecast met Google TV. Je krijgt via de app notificaties als er race onderdelen bijna van start gaan, zoals vrije training, kwalificatie, sprintrace en natuurlijk de race zelf. Erg handig is dat als je bijvoorbeeld de race niet vanaf het begin af aan hebt kunnen kijken, je bij het kiezen om de race te gaan bekijken nog de keuze hebt om het live te zien of vanaf de start.

Albert Heijn

De Albert Heijn app gebruik ik voornamelijk voor het bestellen van boodschappen. Zo kan je alvast makkelijk iets toevoegen bijvoorbeeld wanneer je iets van eten opmaakt omdat je er dan toch al aan denkt. Ook maak ik veel gebruik om vanuit de digitale folder meteen producten toe te voegen aan het lijstje en sla ik veel gebruikte producten apart op. Op de dag van bezorging is het fijn dat je notificaties krijgt met het aantal klanten dat nog voor je zijn, zodat je een wat betere indicatie krijgt wanneer je boodschappen bezorgd worden. Nadat de bezorger is lang geweest kun je ook gemakkelijk zijn hoeveel statiegeld spullen er zijn ingeleverd.

Pepper

Om goede deals te kunnen volgen gebruik ik regelmatig de app van Pepper. Ik kijk hier dagelijks op en soms ook meerdere keren op een dag. Wat de app ook handig maakt is dat je deal alerts in kan stellen. Dit gebruikte ik richting het einde van het jaar voor cadeaus. Meestal maak ik in de app gebruik van de het overzicht met de nieuwste deals. Verder kun je met een account op Pepper zelf ook deals plaatsen. Iedereen kan op Pepper zijn aanbiedingen delen. Er komt van alles voorbij, goede aanbiedingen, prijsfouten, maar ook acties zoals bijvoorbeeld bij het Kruidvat dat je vouchers kon verzilveren voor allerlei parken. Via Pepper werd aangegeven wat dan de goedkoopste manier was om aan vouchers te komen. Dit is een app die niet mag ontbreken als je een koopjesjager bent.

Naast de apps uit het lijstje hierboven zijn er nog veel meer apps die ik regelmatig gebruik. Flitsmeister om boetes te voorkomen, Google Maps om te navigeren en WhatsApp kan natuurlijk ook niet ontbreken.

Verder de bekende socials zoals Instagram en Facebook.

Wat waren jouw onmisbare apps in 2024?