De 5 meest onmisbare apps van 2023 volgens Stefan

Onmisbare apps volgens Stefan

Het maken en delen van lijstjes is deze tijd helemaal hip. Ieder jaar delen de redacteuren van DroidApp hun lijstje met de meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Dat doen we ook dit jaar. Vorig jaar deelde ik al mijn overzicht met vijf meest onmisbare apps van 2022, dit jaar de apps die onmisbaar zijn in 2023. Welke apps zijn dat?

Bitwarden

Een applicatie die ik vaak heb gebruikt in het afgelopen jaar is Bitwarden. Met zoveel wachtwoorden en inloggegevens, is het soms een uitdaging om dat allemaal maar te onthouden. Lang was ik huiverig voor zulke diensten, maar ben nu heel enthousiast. Ook handig als je steeds wisselt van smartphone, zoals ik, dan log je nog sneller overal in. Uiteraard zitten de inloggegevens veilig achter slot en grendel.

Revolut

Eveneens onmisbaar in het afgelopen jaar was Revolut. Ik heb een rondreis gemaakt door Scandinavië en in verschillende landen gebruiken ze een andere valuta. Met Revolut maak je gratis een bankrekening aan, met Nederlands IBAN-nummer en heb je ook een gratis creditcard tot je beschikking. Het grootste voordeel vind ik dat je geen koersopslag of dergelijke betaalt. Daardoor ben je niet bij iedere transactie die je doet, veel meer geld kwijt doordat banken geld in rekening brengen. Dat scheelt zeker op grotere bedragen (denk aan tanken) al aardig wat. Wil je het zelf eens proberen, dan kun je je hier gratis aanmelden en het proberen.

SwiftKey toetsenbord

Al vele jaren ben ik een fervente gebruiker van toetsenbord-app SwiftKey. Ik kan er echt niet zonder mee. Hoewel Gboard in de afgelopen jaren er dichtbij in de buurt is gekomen, zweer ik nog altijd bij SwiftKey. Je kunt verschillende talen door elkaar typen, je hebt snel toegang tot symbolen en leestekens, maar ook tot emoticons. Je typgedrag kan gesynchroniseerd worden via bijvoorbeeld je Google-account. Je hebt ook keuze uit verschillende thema’s, zodat er altijd wat leuks voor je tussen zit. SwiftKey heeft ook integratie van Bing Chat en een vertaalmodus.

Duolingo

Iedere dag breng ik wat tijd door met Duolingo. Ik ben namelijk nog steeds bezig met het leren van de Zweedse taal. Hoewel ik daarvoor ook een taalcursus volg, steek je ook al veel op van de lessen in Duolingo. Je leert veel woorden en de uitspraak. De grammatica komt dan weer goed van pas bij de taalcursus zelf.

Google Maps

Misschien wat cliché, maar ik kan echt niet zonder Google Maps, om de meest uiteenlopende redenen. De verkeersdrukte omzeilen met een slimme route van Google Maps, het bekijken van beelden op straatniveau met Google Street View en natuurlijk de openingstijden van een winkel bekijken, voordat je de hort op gaat. Voor de reis naar Scandinavië, waar je soms nog weleens stuit op ‘geen dekking’, kwamen de offline kaarten goed van pas. Ook handig vind ik de tijdlijn-functie, waarmee je precies kan zien wanneer je ergens geweest bent. Natuurlijk gebruik ik Google Maps ook voor de reviews. Bijvoorbeeld bij parkeergarages, waar ik graag zeker ben van ruimte om je auto te stallen, in plaats van dat de vakken veel te smal zijn. Handig vind ik één van de laatste updates, waarmee je icoontjes toe kunt voegen aan lijsten, zodat je nog sneller opgeslagen plaatsen terug kunt vinden op de kaart.

Nog meer apps

Dit zijn natuurlijk echt niet de enige apps die ik heel vaak gebruik. Zo gebruik ik de Directlease Tankservice app om goedkoop te tanken en gebruik ik Fuelio voor het bijhouden van mijn brandstofverbruik en overige autokosten. Ik heb ook de laatste weken weer het spel Mini Metro (her-)ontdekt en natuurlijk gebruik ik diensten als ING Bankieren voor de bankzaken en betalen, Spotify voor de muziek en Gmail voor de mail.

